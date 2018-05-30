影》最後關頭大逆轉！洋基再見安氣走太空人

托瑞斯10下揮出再見安打，助洋基完成戲劇性逆轉勝。(美聯社)

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中時電子報

洋基昨被韋藍德(Justin Verlander)狠壓吞敗，今(30日)與太空人進行系列賽第二戰，整場處落後，不過，這支條紋大軍不輕易認輸，靠著賈登納(Brett Gardner)9下單場第2轟，硬把戰線逼進延長，最後10下，托瑞斯(Gleyber Torres)揮出再見安，助洋基6比5驚險勝出。

昨有韋藍德，此役太空人的先發莫頓(Charlie Morton)，同樣對洋基展現壓制力；儘管接連挨賈登納和賈吉(Aaron Judge)的全壘打，仍有效控制失分，繳6局失3分優質先發，還送出多達10K。太空人打線也突破「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)封鎖，給他5分奧援。

自6局起，雙方牛棚皆沒讓對方得分，洋基帶著2分落後，進到9下最後反攻。太空人此役沒讓「守護神」傑爾斯(Ken Giles)關門，而把重任交給戴文斯基(Chris Devenski)；未料，他卻在1出局一壘有人時，被賈登納轟出追平比分的右外野2分炮。

最後關頭扳回局勢，洋基10上當機立斷，把「守護神」查普曼(Aroldis Chapman)推上火線，他雖在2出局後，一度被攻佔上二壘得點圈，不過跑者想闖三壘時，桑契斯(Gary Sanchez)秀了一記阻殺，助查普曼挺過危機。

洋基9下在賈登納追平轟後，還製造二三壘有人契機，其實有望跟太空人說再見，但卻錯過。他們這回擋住對方攻勢，可沒再放掉機會，10下2出局後，安杜哈(Miguel Andujar)先敲二壘打，接著托瑞斯逮中皮考克(Brad Peacock)紅中偏低速球，一棒終結比賽。

有趣的是，托瑞斯擊出再見安打，興奮得高舉雙手，準備和隊友們慶祝，結果一轉身，發現沒人衝上來，還愣了一下，好像有些錯愕。不過，顯然那只是其他人的惡作劇，托瑞斯下一刻朝著休息室高舉雙手，隨即被隊友們包圍，一同享受再見安打的喜悅。

(中時電子報)

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