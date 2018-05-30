政府花11億元幫加薪 警消明後年收入先減後增

2018年05月30日 12:45 中時 張理國

警正四階加薪公式（警政署提供）

立法院通過警消加薪案後，內政部今天提出加薪後俸表試算，政府未來3年含退休人員將支出11億元，其中明年2019不論是警正三階或四階，考績獎金會出現3萬7000元到3萬6000不等的差額，實際減少，但2020起考績獎金的差為0，年度差額也會由負轉正，增加近2萬元收入。

警消加薪案通過後，不少警消抱怨明年因考績獎金差額，造成年度實質收入減少。內政部表示，基層警消同仁年功俸由500元晉級525元者，明年1月1日起晉525元第1年考績獎金雖減少半個月(以任警正四階滿10年者為例，約減少3萬6655元)，但現職待遇晉級後每月增加1370元，每年可增加1萬9865元(以14.5個月計)，雖扣除後約減少1萬6790元，但未來現職人員每年均增加1萬9865元，退休後每月增加1644元、每年增加1萬9728元。

警政署也強調，優惠考績只有晉525元當年暫停，第2年起即恢復優惠權益。本俸級提升案晉最高年功俸第1年考績獎金雖略減少，但長期增加所得對員警更為有利！

警政署表示，以警正四階現支500俸額2萬8242人為例（約43-50歲），10至16年後退休，若每年增加1萬9865元，在職時可增加19萬8650元到31萬7840元不等（其他150-475者合計3萬8649人亦同）；另退休後每年增加1萬9728元，若以75歲計共16年增加30萬5648元，合計在職與退休所得之增加金額為50萬4298元到62萬3488元不等。

警政署同時說，警正三階最高年功俸由525提高至550，最近3年受益人數為8119人，財政支出共增加1億6515萬元，警正四階以下人員最高年功俸由500提升525，最近3年受益人數為3萬486人，增加7億1386萬元，合計現職人員增加8億7901萬元，另提升後退休人員增加2億9666萬元，總計增加11億7567萬元。

(中時 )