搶在川金會之前 川安會6月7日在美召開

日本首相安倍晉三（圖左）與美國總統川普（圖右）將於下月7日再次會面。（圖/美聯社）

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日本首相安倍晉三與美國總統川普已敲定6月7日在美國華盛頓的白宮舉行高峰會談，安倍將再請川普利用美朝峰會的機會，協助解決綁架問題。日朝外長會談也可能於8月在新加坡舉行，日盼與北韓直接協議解決綁架問題。

安倍與川普將在6月7日的美日高峰會談中，針對6月12日可能在新加坡召開的美朝高峰會談交換意見並共享資訊，也將確認有關解決北韓綁架問題及廢核問題的因應之道。安倍擬再次拜託川普，在美朝高峰會談時協助解決綁架問題。

日本官房長官菅義偉30日在記者會上強調，「要讓美朝高峰會談成為解決核武、飛彈、綁架問題的會談，做好所有的準備是很重要的。」

此外，日媒報導，今年8月1日至4日在新加坡召開東協外長會議，往年都會參加的北韓也會出席，屆時可能舉行日朝外長會談。日本外相河野太郎對此表示，「去年也有接觸過，我想應該有可能」。

河野去年8月在馬尼拉出席東協外長會議時，曾與北韓外長李容浩站著談話，他事後表示，「已直接傳達了日方的立場」，至於今年會以怎樣的形式進行，河野表示，「是採取會談方式還是何種形式，目前尚未有任何決定」。

日本政府希望早日與北韓直接溝通，以解決綁架問題。川普若在美朝高峰會談中提出綁架問題，日本政府將視北韓領導人金正恩的反應，進一步研擬對策，並透過日朝外長會談的機會取得進展。

(中時 )

美日防相達成共識 將維持對北韓… 棄核免談！北韓願開漢堡店向川普…

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