桃園開放青埔足球場 為108全運會暖身

2018年05月30日 12:54 中時電子報 黃邱倫

桃園市政府在去年於青埔建蓋兩座足球場，今年編列預算強化周邊設施，維護周遭居民安全，同時也開放球場使用權，為108年桃園全運會暖身。

桃園市政府去年11月在青埔落成8人制與11人制兩座足球場，桃園市體育局為避免足球飛落道路防礙交通安全及宵小進入破壞偷竊，今年編列860萬元於球場外圍新設一定防護高度的菱形圍網，預計於8月發包施工，以保護球員運動安全及維護週遭民眾居住安全。

體育局長夏金興表示，青埔足球場於去年落成啟用後即開放給喜愛足球運動的市民及團體登記使用，球場啟用後並未封閉，本市學校校隊及足球委員會都曾經借用場地辦理選手培訓並舉辦賽事活動，開放使用時間內民眾可自由進出球場觀賞比賽及活動，沒有賽事活動則管制出入避免管理中心及球場遭破壞及被偷竊。今年除提供本市學校及足球委員會辦理各級足球選手培訓及競賽使用外，足球協會並於3月3日至6月30日，每周六下午辦理「2018上半年訓練中心計畫」，培訓U10、U12及U14選手。

夏金興說，青埔足球場預計於6月初移交本市潮音國小代為管理，歡迎喜愛足球運動的市民朋友可逕洽該校場地借用事宜。另青埔球足球場已選定作為明年全國運動會足球運動的主賽場及熱身賽場地，期待為明年本市舉辦的全國運足球賽事締造佳績，誠摯敬邀全市市民共同為108年全國運動會加油打氣。

(中時電子報)