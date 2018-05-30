中原大學「管很大」跨領域為非洲女孩發聲

2018年05月30日 13:02 旺報 李侑珊

中原學生在記者會上表演行動劇，希望告訴大家移工是企業最佳文化顧問及語言夥伴。（中原大學提供）

中原大學學生發起愛女孩計畫，教導非洲當地婦女縫製布衛生棉。（中原大學提供）

為了將所學知識與社會鏈結，中原大學發揮跨領域專業，拍攝短片為非洲女孩發聲，更透過品牌設計協助東南亞移工，以文化、語言專長帶動中小企業新南向發展。從臺灣到非洲、從新住民到老人議題，中原師生不但「管很大」，更呼籲社會大眾不分族群與國界一起付出愛心，用關懷讓生命更有意義！

中原大學5月30日假臺北NGO會館舉辦「要你管」記者會，希望號召大家一同關心各界族群、讓愛心不分區域國界。會場中學生舉著「老師要你管」、「學生要你管」、「公益要你管」、「好事要你管」的牌子，用行動劇呈現一整年服務學習的成果。有團隊參與「Love Binti 愛女孩」非洲布衛生棉推廣計畫，學生發揮創意拍攝短片，邀請臺灣女孩及非洲女孩回答問題，從鮮明的對比中讓觀眾感受到兩國女孩對於「一片衛生棉」價值的差異性。應用外國語文學系黃沐庭同學表示：「因為缺乏衛生棉，非洲女孩有時會受到霸凌、嘲笑進而導致輟學，我們希望透過短片協助愛女孩專案募資，幫助非洲女孩提升自信，勇敢追夢。」

此外，也有學生與外籍工作者發展協會合作推廣「移工翻轉學苑」，學苑副秘書吳柏緯表示，在中原師生的協助下，協會有了簡潔易懂的設計識別以及簡明吸睛的動畫、網站，讓學苑的主題更鮮明，未來希望持續推廣讓移工成為企業最佳的文化顧問及語言夥伴！而與揚生慈善基金會合作的同學們則是要想辦法讓「自癒力3+1」理念更親切易懂，不但製作動畫懶人包、更拍攝品牌形象廣告，希望讓更多人關心「老年後」問題，透過到揚生樂齡館學習相關知識，瞭解如何「成為自己的醫生」。

由電子工程系、企業管理系以及商業設計系跨域合作的「中原大學廣告行銷服務」課程已連續開設12年，不僅跨資訊、行銷與設計三大領域，課程內容更讓學生分組模擬廣告公司，為非營利組織（NGO）與社會企業提供專案企劃及廣告行銷服務。電子系四年級黃嘉委同學表示，現代人對外界的事務越來越冷漠，因此「要你管」就是要年輕人、社會大眾一起「多管閒事」。黃嘉委說：「很多人以為電子系都是宅男宅女，但我覺得大學不只是在教室裡學習，也要瞭解並協助社會上許多需要關心的族群，為大學生活寫下不同的回憶！」

商設系四年級陳冠穎同學提到，這門課程充滿了挑戰性，大家彷彿正在執行一項業界專案，許多突發狀況與困難都超乎想像。陳冠穎說：「我們的業主是眼鏡品牌FitGlasses，如何透過關懷新住民議題呈現溫暖的社會企業形象，藉由感人的影片內容、人物型錄來講故事，是大家最大的挑戰。」課程指導老師企管系丁姵元表示，十幾年來中原就是有這一群愛「多管閒事」的師生，走出教室用專業為弱勢發聲。知識專業與社會責任是大學教育不可或缺的一環，相信這樣的理念一定會在大學生心中萌芽，讓臺灣社會更美好、更溫暖。

(旺報 )