恐怖情殺分屍動機？ 犯罪學家指出三個原因

犯罪防治所教授指出，朱峻穎就是典型的恐怖情人。(翻攝至臉書)

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中時電子報

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎表示，國外對分屍案的兇嫌研究都是屬於連續殺人犯會做出的行為，凶嫌在之前都有殺人經驗才學會毀屍滅證；但是台灣近期發生的分屍案兇手都不是連續殺人犯，十分特別，值得深入研究。

王教授說，會殺人分屍的恐怖情人大多是把對方當成財產，認為對方是自己的，有強烈佔有慾。一般人要殺雞殺鴨都很難，遑論要殺人分屍，因此兇手一定是在殺人後處於非常冷靜的狀態下才能再下刀支解屍塊。

朱峻穎殺害分屍黃女姓女友案件為例，王伯頎指出，從警方調查、新聞報導兇嫌朱峻穎的家庭和求學過程推測，首先朱男在國小畢業就到國外當小留學生，在國外遭霸凌，求學過程並不順利，接受心理治療，顯示他的心理需求沒有滿足。

回台灣後沒有工作不穩定，一直換工作，最長的工作僅做幾個月，沒有成就感是他壓力之一。

王伯頎根據警方調查，黃女與朱透過網路app「tinder」認識推測，朱長相帥氣，可以快速找到喜歡他的對象，但是他童年遭霸凌的不愉快經驗，讓他遇到不順遂或反抗的親密對象，就會直接用武力、暴力解決。他判斷，遇害的黃女應該不是第一次受到攻擊，而種種跡象顯示，朱峻穎在感情上就是典型的恐怖情人。

從精神層面分析，書田醫院精神科醫師江漢光分析原因是「資訊化社會，人與人互動頻繁，加上有些人伴隨著酗酒、吸毒、愛玩暴力電玩等，讓人容易情緒失控，產生反社會人格」。精神科醫師楊聰財指出，「人會殺人之後還分屍，多是出於報復、大多是想要毀跡滅證。」

(中時電子報)

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