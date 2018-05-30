請辭躲違法？ 她提4大罪證讓吳茂昆逃不掉

吳茂昆被爆在東華任內有高達九項兼職也是事後追認 (圖／本報資料照)

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中時電子報
國民黨市議員參選人游淑慧在臉書上po文。翻攝國民黨市議員參選人游淑慧臉書

教育部長吳茂昆昨請辭獲准，行政院長賴清德受訪時坦言，吳於2005年赴浙江大學參加論壇未經核准，證實吳茂昆違法赴陸，國民黨市議員參選人游淑慧表示，下台不是贖罪令，吳茂昆別想逃！她要求北檢和監察院能夠儘速開始調查。

游淑慧並在臉書上列出吳茂昆四大罪狀，表示，她4月中已直接到北檢告發，5月4日將吳茂昆所有的犯罪證據寄送至地檢署與監察院，並說，只要檢調能拿偵辦馬英九案子精神的十分之一，我相信要將吳茂昆繩之以法只是時間早晚的問題！

游淑慧列出的吳茂昆四大罪狀如下:

1.東華大學校長任內，到美國開立公司並涉及未於財產申報中揭露，涉嫌違反公務人員服務法及公職人員財產申報法。

2.在未經東華大學同意下，逕自引用東華大學專利案作為優先權，申請本該屬於東華大學智財權的專利權，涉及侵權。

3.台灣思沛恩產品包裝、官網說明引用東華大學專利，已侵犯東華大學專利權或公平交易法規定。

4.吳茂昆在東華大學申請的綬草萃取技術專利並無實質參與，卻將自己登錄為發明人，將涉及刑法214條，使公務人員登載不實。

她說，今天開始，吳茂昆再也無「高官」這道護身符，檢調在調查吳茂昆的過程中相信亦不會受到政治力的介入，我認為吳茂昆不能用請辭來「息事寧人」。

(中時電子報)

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