長時間曝曬又包緊緊小心熱出人命！ 五招防「熱傷害」

2018年05月30日 13:19 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

全台氣溫飆高，台北、台中這幾天分別測到38.2度、36.3度，創下建站122年來五月最高溫紀錄，台北更首度在五月熱破38度。這樣的高溫也果真熱出人命，一位45歲男性日前騎機車從台北出發環島，騎到恆春時一度熱昏，但男子婉拒就醫，只表示「頭暈休息一下就好」，但最後仍昏倒、送醫不治，失去寶貴生命。

長途騎車更容易中暑

「機車騎士特別危險，尤其長程騎車或騎自行車。」再過一個月就要迎接暑假，近幾年國內也吹起自行車風潮，但在開心規劃騎車環島之旅時，三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡特別殷殷叮嚀，提醒騎士們慎防熱傷害。

朱柏齡表示，無論騎機車或自行車，全程沒有遮蔭，直接曝曬大太陽底下，加上可能會穿上防曬衣，包得密不透風，無法有效散熱，長程騎下來很容易就會中暑。

而騎自行車更是危險，除了曬太陽本來就會熱，因為騎車有在運動，體內產熱更多，更容易引發熱衰竭或中暑。

（圖片來源：謝佳君整理）

預防熱傷害 上路前注意５事項

朱柏齡建議，若要進行長程的機車或自行車之旅，應先充分了解自己的身體狀況，並做足準備，才能避免熱傷害的威脅：

1. 身體狀況差不上路：以慢性病來說，如果有糖尿病、高血壓、或服用利尿劑的患者，本身就是中暑的高危險群，應盡量避免在熱天的時候騎車。

而急性的狀況像是原本身體不錯，但這陣子感冒、拉肚子或熬夜，也不建議在大太陽底下騎車。因為感冒可能會服用抑制排汗的藥物，拉肚子則會使體內缺水，熬夜也會影響心肺功能，都不適合長時間在烈日下運動、騎車。

此外，騎車前切忌飲酒，除了酒駕問題，飲酒也會影響身體調溫、控溫的功能。

2. 避開中午時段：日正當中，最好避開這個時段上路；但以最近的天氣來說，上午10點～下午4點也很熱，朱柏齡也建議最好不要在這個時候長途騎車。

3. 規劃「冷卻站」適時休息：天氣越熱、體溫上升越快，休息的次數也要越多，建議每1～2個小時就要休息。除了在沒有太陽的遮蔭處，也可以選擇有冷氣的涼爽環境，像是路邊的便利商店，可以進去休息，並讓身體冷卻降溫。

醫師建議，長途騎車要適時補水，而且要少量多次。圖片來源：康健雜誌

4. 少量多次補水：長途騎車往往前不著村、後不著店，朱柏齡建議一定要自備水，而且天氣越熱，補充水分要越多，可能1小時就要補充到1000cc；但記得少量多次，每次200～300cc，每隔10～20分鐘補充一次。

醫師也提醒，若喝水量大，要喝含有電解質的運動飲料，不能全部只喝白開水或礦泉水，否則可能造成水中毒、低血鈉症，引發昏迷、抽搐的現象。

5. 內穿「冷卻背心」：除了穿著易透氣的防摔防撞衣，朱柏齡表示，裡頭還可以穿一件保冷背心，要穿之前先放到冰箱，等到要出去的時候再把冰涼的背心穿在裡面，它的特殊材質能讓低溫涼感散發得很慢，減緩低溫升高的速度。

更重要的是，應了解熱衰竭的症狀，包括頭暈、噁心、想吐、口渴、全身虛弱無力、心跳及呼吸加快等，只要出現症狀就要立即休息及喝水降溫，等症狀緩解再上路；假使進入到中暑，可能導致神智昏迷、出車禍，引發更嚴重的後果。

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(中時電子報)