火災、山難頻傳市議員為民請命 要求建置台中消防救災APP

2018年05月30日 13:36 中時 陳世宗

台中市自創GPS定位輔助系統，在近期發生和平區唐麻丹山、波津加山步道、大崠山等3起山域迷路發揮奏效！市議員謝志忠等30日建議整合救災資源建置消防救災APP。消防局長蕭煥章說，山上迷路撥可打119，指揮中心根據手機傳送GPS簡訊加速救援速度；建置APP將研議辦理。

台中市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿、蕭隆澤、翁美春、邱素貞、謝明源、李麗華等人，於30日在警消環衛質詢，表示近期常看到火災、山難的新聞，為保障市民生命安全，應該要多推廣現行的台中GPS定位輔助系統，並且進一步升級，建置台中消防救災APP。

謝志忠說，根據消防署統計，各縣市消防機關受理報案平均秒數，105年度最快為台北，火災及緊急救援分別為27秒、33秒；台中為49秒、40 秒，台中整體表現還可以更好，救援要快要準、黃金時間分秒必爭，升級報案設備、整合各機關平台效率救災是重要方向。

蔡雅玲、張玉嬿表示，消防機關在通報系統上，應針對不同型態案件以及不同族群有更周全報案方式；如山區GPS定位系統，讓民眾能夠安心爬山。火災報案則是人命關天，分秒必爭，應建置台中消防救災APP，把握黃金救援時間。

蕭煥章指出，發生意外事故時一定要鎮靜，立即以手機撥打119或112，或以衛星電話向外界求援；如無訊號可透過無線電緊急呼叫頻道145.00，目前和平谷關、福壽山已建置完成，梨山勘查地點中，目前與林務局協調中，最快今年建置完成。

(中時 )