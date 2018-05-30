海大畢業生划獨木舟　挑戰基隆嶼拿證書

2018年05月30日 13:36 中時 張穎齊

海大畢業生今（30）日上午划獨木舟，挑戰往基隆嶼的10公里航程。（海大提供）

海大畢業生今（30）日上午划獨木舟，挑戰往基隆嶼的10公里航程。（海大提供）

海大畢業生今（30）日上午划獨木舟，挑戰往基隆嶼的10公里航程，並成功拿到「海洋挑戰證書」。（海大提供）

國立台灣海洋大學60位畢業生，經過2個多月的集訓，今（30）日上午划獨木舟挑戰基隆嶼，完成10公里的航程，在畢業前夕航向大海，從海上看海大，展現冒險挑戰、堅忍勇毅的海洋精神，留下充滿海洋的回憶。

海洋大學表示，今年「畢業生獨木舟挑戰基隆嶼」活動，早上七點半從海洋大學小艇碼頭出發，共有45艘單人及雙人獨木舟一起划向基隆嶼，不到一個小時的時間就抵達基隆嶼，在基隆嶼前稍做休息，集結拍照留念後，再度啟程返航，大約十點多就全數回到小艇碼頭。

海大校長張清風說，這幾年來，海大極力發展、推廣各項水上活動，更從102年開始，每年在畢業前夕舉辦充滿海洋味的畢業活動，讓畢業生自我挑戰，划獨木舟向基隆嶼，充分表現親海、愛海、敢於冒險的海洋精神，為在海大的大學生活留下終身難忘的回憶。

海大體育室主任黃智能說，「畢業生獨木舟挑戰基隆嶼」活動，已經是海大熱門的畢業活動，每年吸引許多學生報名參加，但由於獨木舟數量有限，所有報名同學必須經過2個多月的練習並通過體能測驗才能夠獲得錄取上場，60位完成航程挑戰的畢業同學中有21位女生，每人都可以拿到「海洋挑戰證書」，充分展現海洋人刻苦耐勞、勇於冒險、敢於接受挑戰的精神。

(中時 )