雙重施壓！防智財遭竊 美要縮短中國簽證有效期

美國總統川普29日在白宮草坪上。(美聯社)

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中時電子報

中美貿易戰29日再添變數，白宮突然改變心意，將目標瞄準了智慧財產權領域，決定將對中國價值500億美元的高科技產品徵收25%關稅。接著美國國務院也表態要回應美國智慧財產權被中國非法盜用情況，準備縮短部分發給中國公民簽證的有效期，同樣瞄準科技領域等人才。

據《美聯社》報導，美國國務院29日稱這項政策將在6月11日就開始實施，不同於以往發放簽證都是給予最長的有效期限，美國領事館未來可以決定縮短簽證的有效期限。

美國國務院沒有公布更詳細的規定，但美國官員透露，首當其衝的是在美學習被中國的「中國製造2025」列為優先領域的中國學生，將只能獲得效期為一年的簽證，這些領域包括機器人、航空及高科技製造業等。

除此之外，中國公民若是要申請需要美國商務部更嚴格審查的企業中，擔任經理或研究人員職位的簽證的話，申請簽證將需要美國各部門更明確的批准財旺通過。國務院表示申請簽證的程序不變，但預計申請時間將會拉長到數個月。

其實川普早在去年12月就已經提出收縮簽證審批程序，來打擊智財權遭竊的問題，特別是針對赴美修讀科學、科技、數學及工程等科目的學生簽證。另外，針對中國公民的簽證他也考慮限縮投資簽證以及終止旅行類10年多次簽證，這些都被認為是他用來對中美貿易問題施壓的籌碼。

(中時電子報)

文章來源：AP sources: US to impose limits on some Chinese visas

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