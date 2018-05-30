遠見民調：傅崐萁等5位首長蟬聯5星縣市長

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《遠見雜誌》今天公布縣市長施政滿意度調查民調，花蓮縣長傅崐萁等5位蟬聯5星縣市長，北上擔任府秘書長的前高雄市長陳菊，因之前入閣傳聞不斷而錯失5星。總體而言，綠營地方首長滿意度下滑，藍營首長滿意度上升。

《遠見雜誌》今天公布「縣市長施政滿意度大調查」，今年眾所矚目的5星縣市長，共有五位，全是去年5星得主繼續蟬聯。分別是桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、花蓮縣長傅崐萁、台東縣長黃健庭、以及連江縣長劉增應。

其中，花蓮縣長傅崐萁，在任九年，拿到九次5顆星，九連霸「完勝」成績，創下《遠見雜誌》調查以來的紀錄。也將要卸任的台東縣長黃健庭，今年也拿到第五次5星評價。

至於桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅與連江縣長劉增應，仍在第一任內，今年蟬聯五顆星，也屬不易。例如向來各項資源全台最少的連江縣，在劉增應操盤下，除了眾所周知的藍眼淚，馬祖獨特的花崗岩海蝕地景及燕鷗季等，都搶盡媒體鎂光燈。劉增應今年三度進入5星俱樂部，施政分數拿下全台最高分78.2分，還一舉奪下分數進步最多（3.9分）的優異表現。

去年共有七位入榜5顆星，包括已入閣的賴清德，今年不列入評比。連摘了五年5顆星的陳菊，從去年下半年起，北上入閣傳聞就甚囂塵上，致使市民信任度浮動。今年她個人施政滿意度與施政分數皆微幅下滑，團隊八大施政面向的進步度也不如前，因而錯失5星。

遠見雜誌表示，依據往年經驗，凡中央執政，皆不利於同黨地方首長的民調，今年尤其明顯。蔡英文總統上任以來，力推轉型正義、年金改革、追討黨產，及近來鬧得沸沸揚揚的台大校長「卡管」事件、台北農產運銷公司總經理吳音寧「高薪實習生」事件等，都難免引起民怨，街頭抗爭不斷，也牽連了綠營首長的人氣。

縣市長施政滿意度大調查結果，民進黨眾首長的平均滿意度、施政分數，都不如國民黨和無黨籍；施政分數甚至出現持續衰退，不滿意度還從2015年的13.5％，大增了7.8個百分點。

反觀國民黨，今年無論在滿意度和施政分數都較去年或三年前成長。其中施政平均分數更拿下了70.7的高分，不滿意度18.5％，亦低於其他黨派。前幾年藍營的敗選魔咒，能否翻身，值得觀察。

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