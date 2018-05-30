百里侯爭連任 民進黨林佳龍、魏明谷與無黨籍柯文哲都告急

2018年05月30日 14:23 工商 崔慈悌

2018年底共有14位縣市長爭取連任，根據《遠見雜誌》今天公布的最新民調，有5位現任百里侯目前支持度不到5成，選情告急，由低至高分別是澎湖縣長陳光復、嘉義市長涂醒哲、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷，以及台北市長柯文哲。

《遠見雜誌》今天公布「縣市長施政滿意度大調查」，調查時間在今年2月23日至3月29日，同步詢問當地縣市民會不會在年底投票支持。

調查結果顯示，受訪者中有53.9％的民眾表示會投給現任百里侯，25.5％不支持。與去年相比，平均當選率微幅提升了1.8個百分點，顯見多一年布局，能進一步展現執政優勢。但不投票或不表態的選民，則由去年19.1％，增加到20.6％，還有逾二成觀望。

遠見雜誌指出，調查發現，支持連任與否，與民眾對首長的施政滿意度正相關。今年有9位縣市長獲得過半民眾表態支持。由高至低依序是連江縣長劉增應、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、南投縣長林明溱、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、金門縣長陳福海、雲林縣長李進勇及苗栗縣長徐耀昌。

如果只看首長個人的施政滿意度，六都中以鄭文燦滿意度最高，達77.9％；本島12縣市以傅崑萁最高，達77.2％；至於離島三縣市，則由劉增應拔頭籌，達77.4％。

南投縣長林明溱在去年一例一休最被熱議時，公然表示南投縣不實施中央政策，衝高了知名度，今年滿意度首度突破七成，施政分數73.3分、不滿意度11.4％，皆創下任內最佳成績。

反觀有五位現任百里侯，目前支持度不到五成，選情告急。由低至高分別是澎湖縣長陳光復、嘉義市長涂醒哲、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷，以及台北市長柯文哲。

綠營縣市長中，民調下跌最凶的是澎湖縣長陳光復。無論滿意度、施政分數，皆是全台最低。不滿意度41.5％，甚至超過滿意度0.1％，是唯一負評超過正評者，施政分數58.8分，也是今年唯一不及格。

今年備受矚目的台北市與台中市選情已進入緊繃。台中市長林佳龍，支持連任度44.3％，倒數第三，與去年相比，今年支持率減少了2.5個百分點。

林佳龍個人滿意度也未過半且為六都最低。儘管台中市新整治完成的綠川也令人耳目一新，卻未在本次民調勝出。不少評論認為，林佳龍是受台中火力發電廠空氣汙染嚴重所累。

至於台北市長柯文哲，表態支持連任度也不到五成，僅48.9％，但已從谷底爬升。

(工商 )