最新民調：新北市民不想讓朱立倫退休 5成台南人要賴揆選總統

蔡英文總統(前左) 和行政院長賴清德(前右)。(中時資料照片)

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今年底確定卸任的百里侯，未來動向令人關注。根據《遠見雜誌》今天公布的民調，新北市民最不捨得朱立倫退休，支持他參選總統等三項要職的比例都居其他縣市首長之冠。至於台南市民則有過半數支持賴清德選總統。

《遠見雜誌》今天公布縣市首長施政滿意度大調查，特別針對畢業班縣市長，詢問當地民眾支持往哪裡發展。

其中，原台南市長賴清德、原高雄市長陳菊雖皆已入閣與進入中央，但坊間不乏由他們參選總統或台北市長等的呼聲，此次調查也詢問台南及高雄鄉親，對於賴、陳動向的想像。

根據調查結果，整體而言，全台平均有25.6％的縣市人民，希望地方父母官卸任後退休，其次14.4％期待他們選立委、10.9％入閣、10.7％擔任黨內要職。

對年紀愈大的首長，各縣市民支持退休的比例也愈高。現年69歲的新竹縣長邱鏡淳，有最高比例縣民希望他退休，達45.4％；63歲的嘉義縣長張花冠也有29.4％的民眾希望她退休，七首長中排第二高。

相較其他縣市，新北市民最不捨得朱立倫退休，僅15.3％市民期待他退休，是畢業班首長中最低的。另外支持朱立倫挑戰國民黨內要職的有16.9％、要他參選總統的有15.8％、甚至還有10.1％的市民希望他參選其他縣市首長，這三大面向，均居畢業班首長之冠。

此外，賴清德入閣以來，民眾對他的施政滿意度，均高過總統蔡英文，民間亦有要他角逐2020總統的呼聲。《遠見雜誌》也詢問台南鄉親，是否支持賴清德選總統？結果過半台南市民（52.8％）支持。顯示這些人都將是牽動台灣政治版圖的要角。

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