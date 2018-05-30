撤回運往布國的直升機、悍馬車要去哪？ 國防部：轉贈其他國家

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中時

與布吉納法索斷交後，外交部下令撤回運往布國的直昇機與悍馬車。國防部長嚴德發今在立法院外交國防委員會備詢時說，原要送給布國的3台直升機與50台悍馬車，已通知船運公司不可以交給布國，並表示外交部另有規劃轉贈其他國家。軍備局長梅家樹則表示，部分軍備品與貨運公司協調後預計8月就會運回台灣。

藍委呂玉玲質詢秀出照片，指陸軍司令王信龍於2017年6月赴布國參與援贈典禮，餽贈直升機2架，但外交部長吳釗燮前天在立院備詢時卻說直升機跟悍馬車都沒送過去，根本是搞不清楚狀況，不然就是說謊。嚴德發則證實，去年確實有送2台直升機。

呂玉玲追問，沒有送出去給布國的悍馬車和直升機，是否再轉送其他國家？不要讓總統為了邦交老是挪用國防部的預算。

嚴德發說，國防部已跟外交部聯繫，看未來是轉贈到哪一國，但經費將全由外交部埋單。

綠委王定宇質詢時問，原預定送往布國的鋼盔等軍品在今年5月16日出港，預計何時會海運回台？梅家樹表示，跟船務公司聯繫後，會原船載回來，約8月上旬回來。

王定宇也問，斷交的多明尼加與布國在台軍校學生，何時會離開台灣？人事參謀次長室次長傅正誠則說，多國已全數離境，布國的18名學生與外交部討論後，會讓他們完成這學期到6月底才離境。

(中時 )

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