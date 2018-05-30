新竹市西大路地下道失修 市府排定整修計畫

2018年05月30日 14:14 中時 徐養齡

新竹市西大路地下道年久失修，結構安全性引起民眾關切。（徐養齡攝）

新竹市西大路地下道是竹科人通往寶山路幹道，但40多年來面臨老舊失修危機，遇雨漏水、牆面斑駁，用路人更擔心結構剛性不足，工務處指已安排設計規畫，預估整修費用將突破5000萬元，明年度可望動工。

市議員許文棟30日在市政總質詢時，向市長林智堅陳述西大路地下道諸多問題，指該道每天通行車輛多數為前往園區上班的民眾，另有從南區進入商圈的車潮，堪稱是竹市最繁忙的要道之一，同時也是進入市區的「門面」。

然而，西大路地下道逾40年來已出現老舊失修問題，去年甚至被民眾PO網爆料避免斑駁、長滿青苔，市府事後雖有處理，但整體結構仍令人堪憂。

許文棟詢問林智堅，「西大路地下道問題嚴重，市長有沒有去走過、看過？」林智堅表示，他每天在市區趴趴走，西大路地下道的問題他有關注，市府花400萬做前置規畫，已責成工務處處理。

工務處長陳永源則說，計畫作業目前密集進行中，派員勘查地下道結構細部問題，並研擬確切解決方案，預計7至8個月可以完成。

陳永源說明，西大路地下道改善工程改善計畫後續工程經費，市府將尋求中央挹注資源，尋求結合前瞻基礎建設經費，透過中央到地方的力量，共同將地下道大幅翻新。

此外，西大路地下道一路到南大路之間，與中華路二段及台鐵鐵路相交會，一旦施工勢必造成交通衝擊，竹科上班路線也需調整，細部整合工務處將與各局處整合討論，最快明年度可望動工。

(中時 )