豪雨沖刷邊坡坍塌 民代爭千萬預算整治

2018年05月30日 14:14 中時 張穎齊

基隆市仁愛區龍安街332巷30號周邊的邊坡，因去年豪雨造成坍塌，又因鄰近民宅而有危險疑慮，目前已由林務局完成整治，立委蔡適應服務處也邀集相關單位現勘驗收。（張穎齊翻攝）

去年6月2日豪雨造成基隆市仁愛區多處邊坡坍塌，立委蔡適應因此向中央爭取920萬元整治經費，其中500萬元，首先由林務局用來完成龍安街332巷30號周邊的邊坡工程。（張穎齊翻攝）

基隆市仁愛區龍安街332巷30號周邊的邊坡，因去年豪雨造成坍塌，目前已由林務局完成整治，立委蔡適應服務處與議員游祥耀（左一）前往現勘驗收。（張穎齊翻攝）

去年6月2日雨災，造成基隆市仁愛區共有8處邊坡土石滑落，有的地點更因為太靠近住戶，使得居民人心惶惶，立委蔡適應得知後，便向中央爭取920萬的經費，投入規畫、設計、發包等整治工程，並即將在6月間陸續完成。

豪雨去年來襲，導致邊坡被大面積沖刷，仁愛區龍安街等地都有災情發生，為了避免崩塌面積持續擴大，蔡適應向中央爭取相關經費，並議員游祥耀向林務局、水土保持局、國有財產署反應，邀集各單位前往會勘，協調土地整治，並協助基隆市政府處理相關工程。

其中，林務局工程單位於今年4月底，首先完成龍安街332巷30號周邊的邊坡工程，工程預算約500萬；至於仁愛區境內其他的邊坡坍塌處，也向中央爭取到420萬元經費，來投入規畫、設計、發包，並將於5月到6月間陸續完成。

蔡適應服務處助理吳驊珈表示，去年6月2號急降雨之後，仁愛區總共有8處崩塌的邊坡工程改善，龍安街332巷是首先完成的地點，由於部分地點太靠近住戶，蔡適應在多次協調後，林務局已經協助來做噴漿溝引流、加固坡面等工程，來防止雨水逕流入民宅，經勘查後也發現到平日集水井的積水問題，服務處也要求相關單位來進行改善。

游祥耀表示，雨災發生至今將滿一年，如今仁愛區許多崩塌處皆已陸續完成，林務局、基隆市政府投入了6、700萬的預算，並且引流大量的雨水，讓坡面的含水量減少，減緩崩塌的情勢發生，仁愛區多處崩塌地點，都已得到改善。

林務局人員則表示，另外關於暖暖區東勢坑溪上方崩塌處，已經編列了850萬元進行邊坡整治、加固等工程，以防止邊坡崩落影響東勢坑溪河道的行水區。

(中時 )