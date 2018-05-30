台灣創作者爭光 麻幾兔LINE主題全球上線搭配贈獎活動

2018年05月30日 14:18 中時電子報 黃慧雯 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣創作者今年以來首度推出LINE官方主題，而且在全球上線，因此LINE特地推出抽獎活動，向支持台灣創作者的消費者提供實質回饋。

LINE宣布，凡在2018年5月29日 10:00 起至5月31日 23:59（台灣時間）期間，購買或贈送指定之「ㄇㄚˊ幾兔」主題，即能參加抽「ㄇㄚˊ幾兔周邊商品」的活動。獎品包含ㄇㄚˊ幾兔商品共30份（保溫瓶10個, 手搖杯提袋 20個）。

這一回為台爭光的台灣創作者就是萌樣迷倒眾多粉絲的「ㄇㄚˊ幾兔」，所推出的LINE官方主題-「ㄇㄚˊ幾兔（小茶館）」正式上線囉！這是是今年來首度由台灣創作者所推出的官方主題，溫和木質色調搭配萌態萬千的各式動作，讓人看著看著就嘴角上揚！iOS版採用抹茶綠作為基底色，安卓系統則是淺咖啡色，配色舒服又療癒，按鈕更全部都是ㄇㄚˊ幾兔。

請消費者要留意的是，活動結束後，將於2018年6月上旬由「貼圖最前線」官方帳號主動推送中獎訊息予中獎者，同時推送基本資料回填頁面予中獎者之LINE帳號中，請得獎者於中獎訊息所示之期限回傳聯絡資訊，若逾期未回填、回填資訊不完整或者不同意提供相關資料者，視為放棄中獎資格。獎品將於6月下旬寄出。

(中時電子報)