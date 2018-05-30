影》蘇愷57領頭 多款俄製戰機齊聚飛行大賽

2018年05月30日 14:28 中時電子報 李靖棠

據俄羅斯第一新聞頻道（Channel One）報導，俄羅斯每年一度的「Aviadarts飛行大賽」，日前在其中部城市拉贊（Ryazan）登場，共有58架戰機與直升機參與此次盛事，屆時各款戰機將於空中展現其飛行技巧，以及對地和空中攻擊的精準度。俄羅斯國防部方才已透露，最新型的蘇愷57戰機（Su-57）也將加入競技的隊伍中，向外界展現其優異的攻防能力。

俄羅斯軍方將從參賽的優秀飛行員中，於6月2日選出佼佼者，將在7月份代表俄國，參與國際飛行大賽，與來自中國大陸和白俄羅斯等國的飛行員，一同在天空競技切磋。

Подготовка и вылеты с аэродрома Дягилево штурмовиков Су-25 для участия в розыгрыше тактического эпизода «Авиамикс» конкурса профессионального мастерства летчиков «Авиадартс-2018»#Минобороны #Авиадартс2018 #Авиамикс #ВКС #Су25 pic.twitter.com/8KHiyN3vV7 — Минобороны России (@mod_russia) 2018年5月29日

Посадка вертолета Ми-26 на полигоне Дубровичи для выгрузки бронетехники в ходе эпизода «Авиамикс» конкурса профессионального мастерства летчиков «Авиадартс-2018»#Минобороны #Авиадартс2018 #Авиамикс #ВКС #Ми26 pic.twitter.com/w2vGtRnIlB — Минобороны России (@mod_russia) 2018年5月29日

身為軍武大國的俄羅斯，舉辦此類大型競技賽事，除能提昇麾下飛行員的技巧和經驗外，亦可透過影像輸出，同時擴大其軍售訂單和版圖，讓更多盟國砸重金下訂單購買。而公告出場的戰機和直升機名單如下：

Участники всеармейского этапа конкурса #Авиадартс #АрМИ2018 в финале состязаний уничтожат наземные цели при помощи неуправляемых ракет и авиационных пушек #ВКС #Самолеты #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/XzHC7xbtMr — Минобороны России (@mod_russia) 2018年5月29日

Демонстрация элементов воздушного боя истребителями Су-35С в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс» над полигоном Дубровичи#Минобороны #Авиадартс2018 #Авиамикс #ВКС #Су35С pic.twitter.com/YPLxq9bc8m — Минобороны России (@mod_russia) 2018年5月28日

戰機：

米格29S、蘇愷27、蘇愷30、蘇愷35、蘇愷34、蘇愷24、蘇愷25、蘇57。

轟炸機和運輸機：

圖22M、伊留申-76、伊留申-78。

直升機：

米28、米24、米35、米8和卡52。

#Фоторепортаж Вылеты с аэродрома Дягилево самолетов оперативно-тактической авиации ВКС России в рамках розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс» конкурса профессионального мастерства летчиков «Авиадартс-2018»#Минобороны #Авиадартс2018 #Авиамикс #ВКС https://t.co/VSEArOxTj9 pic.twitter.com/Ns8gAqgTRb — Минобороны России (@mod_russia) 2018年5月28日

由蘇霍伊航空集團主導研發設計、俄羅斯新一代匿蹤戰機蘇愷57，目前仍在試飛測試階段，預計在2019年能全面編制入空軍與海軍。定名以前，外界多半稱之為T-50戰機，曾祕密前往敘利亞進行實戰測試，並在俄羅斯各大重要閱兵作為壓軸亮相。蘇愷57屬於單座戰機，巡航速度最快能達1.6馬赫、最大航程則有3,500公里，有一具30mm的GSh-301機炮、共有約16個飛彈掛點，可掛載空對空、空對海、空對地等多款飛彈。單架預估售價約為1.3億美元（約39億台幣）。

(中時電子報)