蟬聯4.5星市長 林右昌：為基隆再拚4年

遠見雜誌公布2018縣市首長滿意度調查，基隆市長林右昌蟬聯4.5顆星，施政滿意度也較去年增加。（張穎齊攝）

友善列印
中時

遠見雜誌今（30）日公布2018縣市首長滿意度調查，基隆市長林右昌施政滿意度達63.9％，比去年增加3.8％，並與去年一樣獲得4.5顆星的肯定，整體施政分數68.7分，並有超過半數的受訪者支持他連任。林右昌對此表示「希望能為基隆再拚4年！」

對於民調結果，林右昌表示，感謝市民的肯定，他會更加努力，這3年來市府團隊積極擘畫市政藍圖，最近基隆首度參與接軌全球的國家卓越建設獎，提報4案都全數獲獎，就代表他3年多來努力的方向都是正確的，他也希望能為基隆再拚4年。

根據遠見的縣市長施政滿意度調查結果顯示，從2015年開始，基隆市民對林右昌上任後的滿意度逐年增加，去年首度超過6成，獲得60.1％的成績，而今年更是獲得63.9％的肯定，滿意度增加了3.8％。而支持他連任的市民，也達5成7。在非直轄市本島12縣市長滿意度中排名第6，也比去年進步一名。

林右昌說，雖然獲得超過6成的支持度，但他與市府團隊會更加努力來爭取更多的支持，尤其年底的市長選舉，不只是他個人連任與否，對基隆人來說，更是投一個肯定票、投一個贊成票、投一個鼓勵票，因為這一票不只是投林右昌，更重要的是這一票，是投基隆市這3年多來的進步。

(中時 )

撤回運往布國的直升機、悍馬車要… 九連霸五星縣長被拱選立委 傅崐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。