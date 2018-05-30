蟬聯4.5星市長 林右昌：為基隆再拚4年

2018年05月30日 14:45 中時 張穎齊

遠見雜誌今（30）日公布2018縣市首長滿意度調查，基隆市長林右昌施政滿意度達63.9％，比去年增加3.8％，並與去年一樣獲得4.5顆星的肯定，整體施政分數68.7分，並有超過半數的受訪者支持他連任。林右昌對此表示「希望能為基隆再拚4年！」

對於民調結果，林右昌表示，感謝市民的肯定，他會更加努力，這3年來市府團隊積極擘畫市政藍圖，最近基隆首度參與接軌全球的國家卓越建設獎，提報4案都全數獲獎，就代表他3年多來努力的方向都是正確的，他也希望能為基隆再拚4年。

根據遠見的縣市長施政滿意度調查結果顯示，從2015年開始，基隆市民對林右昌上任後的滿意度逐年增加，去年首度超過6成，獲得60.1％的成績，而今年更是獲得63.9％的肯定，滿意度增加了3.8％。而支持他連任的市民，也達5成7。在非直轄市本島12縣市長滿意度中排名第6，也比去年進步一名。

林右昌說，雖然獲得超過6成的支持度，但他與市府團隊會更加努力來爭取更多的支持，尤其年底的市長選舉，不只是他個人連任與否，對基隆人來說，更是投一個肯定票、投一個贊成票、投一個鼓勵票，因為這一票不只是投林右昌，更重要的是這一票，是投基隆市這3年多來的進步。

(中時 )