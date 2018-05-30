青農揭台灣農業黑暗面 「我們都在吃垃圾」

2018年05月30日 14:47 中時電子報 簡怡欣

台北農產運銷公司（北農）先前的送菜風波稍緩，但今日有蕉農在PTT發文指控，「台灣的農業真的非常黑暗」，像是因為北農拍賣價錢最好，大農通常把不要的垃圾送去北農，導致小農常常被打掉血本無歸，最後也只敢把爛貨送去北農，變成惡性循環；並透露相比外銷品的品質，「才發現我們都在吃垃圾」，卻仍用外銷品的價格購買。

有返鄉栽種香蕉1年的青農在PTT表示，「一路走來發現，台灣的農業真的非常黑暗」，感嘆「底層的小農是被剝削的對象」。他以香蕉市場為例，產地收購A級品價格1公斤4到5元、B級品1元；菜市場或是路邊小販掛賣1台斤10元，等於1公斤16到17元不等，且大部分都是B級品；更別提超商、超市1根就要5元的「天價香蕉」，撇除契作價格因素，香蕉的外觀品質還讓他直批，「以為是種有機的..怎麼可以那麼醜」。

他透露，熟悉內幕的人都說是盤商聯合制價，因為香蕉的冷藏期保鮮期大約有一週，所以盤商先聯合壓低價格收購，放入儲藏，等拉抬價格後再出貨，爽賺暴利，先扒小農一層皮、再扒消費者一層皮。

且文中不滿表示，大農通常把不要的垃圾送去北農拍賣，因為北農價錢最好，導致小農拍賣常常被打掉血本無歸，不時會看到農民拿著傳真單歎氣說又被打掉；也因爲好的農產品貨送到北農經常被打掉，或是被拍的很低價，所以小農到最後也只敢把爛貨送去北農，變成市場惡性循環，他不禁形容簡直是「小農的悲歌」。

他感嘆，台灣的消費者吃著最貴、品質卻最差的農產品，尤其以外銷品來比較，「才發現我們都在吃垃圾」，台灣消費者卻依然用外銷的價格購買，「難怪每個盤商雙B都很多台」。

(中時電子報)