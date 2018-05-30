九連霸五星縣長被拱選立委 傅崐萁笑：先大睡三天

花蓮縣長傅崐萁（右三）獲遠見五星縣長9連霸，率縣府團隊感謝花蓮縣民肯定。（許家寧攝）

友善列印
中時
被問及卸任後規劃，傅崐萁笑說先大睡三天再說。（許家寧攝）
傅崐萁蟬聯9年5星縣長，寫下罕見紀錄，近期將北上領取第9座獎座。（許家寧攝）

《遠見雜誌》全台縣市長施政滿意度調查出爐，花蓮縣長傅崐萁以77.2％滿意度蟬連五星縣長，寫下史上唯一的九連霸罕見紀錄，傅崐萁感謝縣民肯定「有五星級鄉親才有五星縣長」，對於民調支持他下一步選立委，傅崐萁笑說卸任後先大睡三天再說。

年底即將卸任的花蓮縣長傅崐萁，再度拿下遠見雜誌縣市長滿意度調查五顆星，，花蓮縣施政分數75.4分，越藍綠六都首長，位居全台最高，傅崐萁的施政滿意度也達77.2％，連續9年均摘下五顆星，以「完勝」成績創下地方縣市首長空前絕後的紀錄。

傅崐萁感謝縣府團隊用心與花蓮鄉親的支持，畢竟有五星級的鄉親才有五星縣長，他也細數9年來歷經風雨，有歡笑也有淚水，是花蓮33萬縣民的支持力量，和他一起攜手迎接挑戰跟考驗，共同挺過許多的打壓及中傷，讓花蓮能夠成功翻轉與發展。

對於近來外交困境，傅崐萁表示，這幾年「國不泰，民不安」，年金改革與兩岸關係動盪，讓人民過得很辛苦，台灣不能空轉內耗，呼籲政府不要再意識形態鬥爭，應該專心拚經濟，找回台灣的競爭力，只有國家富強才能得到國際的尊重，讓台灣走出去

面對外界關心年底任期屆滿，民調中有21.6％縣民支持他下一步參選立委，「重返立法院」繼續為花蓮爭取權益，傅崐萁打趣說，卸任後要先睡三天，打幾場籃球後再來好好思考，不過他也語帶保留，強調會持續守護花蓮、關心花蓮民眾的福祉。

(中時 )

蟬聯4.5星市長 林右昌：為基隆再… 段宜康怒嗆靠北三小 丁守中爆：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。