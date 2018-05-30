九連霸五星縣長被拱選立委 傅崐萁笑：先大睡三天

2018年05月30日 14:50 中時 許家寧

被問及卸任後規劃，傅崐萁笑說先大睡三天再說。（許家寧攝）

傅崐萁蟬聯9年5星縣長，寫下罕見紀錄，近期將北上領取第9座獎座。（許家寧攝）

《遠見雜誌》全台縣市長施政滿意度調查出爐，花蓮縣長傅崐萁以77.2％滿意度蟬連五星縣長，寫下史上唯一的九連霸罕見紀錄，傅崐萁感謝縣民肯定「有五星級鄉親才有五星縣長」，對於民調支持他下一步選立委，傅崐萁笑說卸任後先大睡三天再說。

年底即將卸任的花蓮縣長傅崐萁，再度拿下遠見雜誌縣市長滿意度調查五顆星，，花蓮縣施政分數75.4分，越藍綠六都首長，位居全台最高，傅崐萁的施政滿意度也達77.2％，連續9年均摘下五顆星，以「完勝」成績創下地方縣市首長空前絕後的紀錄。

傅崐萁感謝縣府團隊用心與花蓮鄉親的支持，畢竟有五星級的鄉親才有五星縣長，他也細數9年來歷經風雨，有歡笑也有淚水，是花蓮33萬縣民的支持力量，和他一起攜手迎接挑戰跟考驗，共同挺過許多的打壓及中傷，讓花蓮能夠成功翻轉與發展。

對於近來外交困境，傅崐萁表示，這幾年「國不泰，民不安」，年金改革與兩岸關係動盪，讓人民過得很辛苦，台灣不能空轉內耗，呼籲政府不要再意識形態鬥爭，應該專心拚經濟，找回台灣的競爭力，只有國家富強才能得到國際的尊重，讓台灣走出去

面對外界關心年底任期屆滿，民調中有21.6％縣民支持他下一步參選立委，「重返立法院」繼續為花蓮爭取權益，傅崐萁打趣說，卸任後要先睡三天，打幾場籃球後再來好好思考，不過他也語帶保留，強調會持續守護花蓮、關心花蓮民眾的福祉。

(中時 )