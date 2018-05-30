許忠信被搓圓仔湯 高思博告蔡英文等3人期約賄選

高思博。(陳志賢攝)

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高思博。(陳志賢攝)
許忠信被搓圓仔湯，高思博告蔡英文期約賄選。(陳志賢攝)

參選台南市長的教授許忠信，日前接受媒體表示，蔡英文總統、民進黨選對會曾有意勸退他，並開出入閣或副市長等條件交換，國民黨台南市長參選人高思博認為此舉已涉及「搓圓仔湯」，30日下午到台北地檢署告發蔡英文、立委黃偉哲、民進黨選對會主委洪耀福3人涉嫌違反選罷法期約賄選。

高思博痛批，民進黨視台南為禁臠，愛怎麼亂搞就怎麼亂搞，但台南市民不是任民進黨擺布的西瓜，也不要這樣的候選人與執政黨，他要求蔡英文辭去主席以謝國人、黃偉哲因無法切割在這共犯結構裡的角色，必須退選以謝市民。

高思博說，媒體報導許忠信稱：「……民進黨選對會決策核心曾在3月間與許忠信見面，想勸退他不要參選，可以安排出任黃偉哲當選後的副市長，但許表示他的參選不是為他的個人前途，而是為了台南市政的發展願景。選對會無功而退後，4月間由民進黨主席蔡英文親自出馬，形成『老師勸退學生』的場面。

另媒體報導許忠信曾表示，選對會曾於3月底4月初2度徵詢整合，開出入閣或當副市長等條件換取整合等；媒體也報導：「…許忠信說，他有意參選台南市長的消息傳出後，民進黨曾找他談話，認為他若要實現理念，不一定要參選市長，入閣或出任台南市副市長都行，但被他拒絕……」。

高思博強調，許忠信是他相當敬重的對手，他全力支持許忠信參選到底。他說，民進黨全面執政以來，失德敗行不斷上演，玩法弄權越演越烈，因此，請小英總統不要再裝無辜，他說，民進黨若真的有信心，何須讓選對會出手搓湯圓？

他批評，民進黨的法匠何其多，但最不守法的也是他們。財物、職位交換都是期約賄選，選對會就是英派和新潮流共治，他不相信這麼重要的決策會跳過蔡英文，所以不要再裝無辜，就算切割也沒人相信。

(中時 )

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