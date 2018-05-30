市議員抨擊人不如車 要求足額編列「健康檢查補助」經費

市議員楊正中抨擊警察局「人不如車」，要求足額編列「健康檢查補助」經費！（陳世宗攝）

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台中市政府每年編列員警健康補助費用約265萬，警察局公務車維護費高達3400萬元，市議員楊正中30日在市議會質詢抨擊說，市府預算編列竟「人不如車」，要求足額編列「健康檢查補助」經費；台中市警察局長楊源明說，自明年起進一步提升員警健檢品質。

楊正中質詢指出，台中市政府預算中，統籌編列給警察健康檢查補助150萬元，可供430名員警每人3500元的補助；編列於警察局交通大隊下，健康檢查補助經費每年約114萬元，提供574名員工2000元健檢補助。

楊正中說，警察工作辛苦風險高，台中空汙嚴重，員警每天遭受PM2.5危害是罹患肺癌高危險群，定期健檢對員警相當重要。員警平均死亡年齡比國民平均死亡年齡低；市府每年編列給員警健康補助費用，竟比公務車維護費3400萬元相差甚遠，市府預算竟「人不如車。」

楊正中指出，依照「台中市政府及所屬機關公務人員健康檢查處理原則」中規定，警察健康檢查費補助為每年3500元，編列於交通大隊的健檢補助經費顯然也與規定不符；市府每年違規罰單收入就高達11億元，有差1000多萬的員警健檢經費嗎？局長應多關心基層員警健康。

楊源明強調，警察局為照顧基層員警健康，已重擬員警健檢預算金額，爭取放寬補助對象及金額，108年度健檢費編列1229萬9000元預算，於今年4月23日送市府審核，希自明年起進一步提升員警健檢品質。

(中時 )

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