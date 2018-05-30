輔英科大女子競技啦啦隊 大專盃錦標賽三連霸

2018年05月30日 14:50 中時 林宏聰

輔英科技大學競技啦啦隊苦練高難度動作，在UCC大專盃啦啦隊錦標賽獲得全女團體組冠軍，創下三連霸紀錄。（林宏聰攝）

輔英科技大學競技啦啦隊苦練高難度動作，在UCC大專盃啦啦隊錦標賽獲得全女團體組冠軍，創下三連霸紀錄。（林宏聰攝）

輔英科技大學競技啦啦隊苦練高難度動作，在UCC大專盃啦啦隊錦標賽獲得全女團體組冠軍，創下三連霸紀錄；最感人的是，應外系學生黃思萍十字韌帶受傷，一度想放棄，但眼見同學們渴望勝利，忍痛吃消炎藥繼續練習，順利和團隊共創歷史。

教練黃大輔指出，一般3分鐘演出約可安排8、9組動作，但輔英隊員們求勝心旺盛，硬是塞進12組各式困難度動作，尤其光靠底層2名女生撐起上方隊友的「Tower」絕招，難度高達頂尖6級，「全台灣女子隊只有輔英做得到！」

資深隊員黃思萍練了5年啦啦隊，舊傷未癒又在練習時掛彩，左膝後方十字韌帶幾乎斷裂、肩膀嚴重移位，醫師兩度警告不能再練啦啦隊，她本來也想棄賽，但看到隊友眼中對獲勝的渴望，決定靠消炎藥苦撐，賽後再開始進行復健治療。

今年全國大專盃啦啦隊錦標賽共46所大專院校、96支隊伍參賽，黃大輔說，輔英24名隊員中有一半是五專一年級，等於是高中一年級對抗大學生，但妹妹們絲毫沒在怕，加上比賽當天畢業的學姐們都回來力挺，團結締造三連霸。

輔英科大校長顧志遠30日嘉勉女子競技啦啦隊，肯定她們不負眾望，精彩演出展現健康美；隊員們更在校長面前誇下海口，今年比賽主題「誓必全上」展現求勝慾望，明年要改成「四必全上」，力爭四連霸。

(中時 )