輔英科大女子競技啦啦隊 大專盃錦標賽三連霸

輔英科技大學競技啦啦隊苦練高難度動作，在UCC大專盃啦啦隊錦標賽獲得全女團體組冠軍，創下三連霸紀錄。（林宏聰攝）

友善列印
中時
輔英科技大學競技啦啦隊苦練高難度動作，在UCC大專盃啦啦隊錦標賽獲得全女團體組冠軍，創下三連霸紀錄。（林宏聰攝）
輔英科技大學競技啦啦隊苦練高難度動作，在UCC大專盃啦啦隊錦標賽獲得全女團體組冠軍，創下三連霸紀錄。（林宏聰攝）

輔英科技大學競技啦啦隊苦練高難度動作，在UCC大專盃啦啦隊錦標賽獲得全女團體組冠軍，創下三連霸紀錄；最感人的是，應外系學生黃思萍十字韌帶受傷，一度想放棄，但眼見同學們渴望勝利，忍痛吃消炎藥繼續練習，順利和團隊共創歷史。

教練黃大輔指出，一般3分鐘演出約可安排8、9組動作，但輔英隊員們求勝心旺盛，硬是塞進12組各式困難度動作，尤其光靠底層2名女生撐起上方隊友的「Tower」絕招，難度高達頂尖6級，「全台灣女子隊只有輔英做得到！」

資深隊員黃思萍練了5年啦啦隊，舊傷未癒又在練習時掛彩，左膝後方十字韌帶幾乎斷裂、肩膀嚴重移位，醫師兩度警告不能再練啦啦隊，她本來也想棄賽，但看到隊友眼中對獲勝的渴望，決定靠消炎藥苦撐，賽後再開始進行復健治療。

今年全國大專盃啦啦隊錦標賽共46所大專院校、96支隊伍參賽，黃大輔說，輔英24名隊員中有一半是五專一年級，等於是高中一年級對抗大學生，但妹妹們絲毫沒在怕，加上比賽當天畢業的學姐們都回來力挺，團結締造三連霸。

輔英科大校長顧志遠30日嘉勉女子競技啦啦隊，肯定她們不負眾望，精彩演出展現健康美；隊員們更在校長面前誇下海口，今年比賽主題「誓必全上」展現求勝慾望，明年要改成「四必全上」，力爭四連霸。

(中時 )

市議員抨擊人不如車 要求足額編… 高鐵購票APP新增預設功能 訂票更…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。