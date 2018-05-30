MLB》托瑞斯再見安 紐媒讚：菜鳥傳說持續上演

2018年05月30日 14:51 中時電子報 蔡銘仁

托瑞斯(Gleyber Torres)身為備受期待的洋基頂級新秀，逐步打出自己的價值，今(30日)對戰太空人，更把握住關鍵時刻，10下揮出再見安打，助球隊6比5贏得勝利，《紐約郵報》報導讚嘆，「洋基傑出菜鳥的傳說，持續上演中。」

21歲的托瑞斯，原本在去年就要上大聯盟，但滑壘不慎傷到左手肘，進行韌帶移植手術報銷。儘管如此，洋基顯然仍對他寄予重望，季前把陣中明星二壘手卡斯楚(Starlin Castro)送走，可預期其中一個原因，就是準備給托瑞斯接班，但他春訓調整不及，最後在3A開季。

不過，托瑞斯沒讓球隊等太久，美國時間4月22日就登上大聯盟；截至今天賽前，出賽31場打擊率達3成17，另有9轟，表現不俗。此役面對強敵太空人，洋基靠賈登納(Brett Gardner)單場雙響炮，硬是在9下追平比分，將戰局逼進延長賽，也給了托瑞斯當英雄的機會。

10下2出局後，安杜哈(Miguel Andujar)率先敲二壘打上壘；接著托瑞斯登場，纏鬥了5顆球，鎖定皮考克(Brad Peacock)紅中偏低的速球攻擊，輕巧一推，擊出右外野平飛安打，護送壘上的安杜哈回壘，攻得再見分。

「太不可思議了！」托瑞斯興奮直言，他一直等待著機會幫助球隊，「看到安杜哈敲出二壘打時，我只想著做好本分、享受比賽，試著助球隊一臂之力，在那之後享受喜悅的時刻，這對我來說很重要。」托瑞斯此役5打數2安，2支安打都是價值連城的帶打點安打。

洋基總教練波恩(Aaron Boone)形容，當托瑞斯上場打擊時，會感覺一切都慢了下來，時間完全在他的掌控中，「自他站上打擊時起，這是我覺得很傑出之處。」洋基單場發生5失誤，托瑞斯也「貢獻」其中1次，不過最後他靠手中的球棒，漂亮替自己的失誤做補償。

(中時電子報)