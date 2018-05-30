高鐵購票APP新增預設功能 訂票更方便

旅客透過高鐵行動購票App「T Express」新增的「信用卡優惠」專區，即可購買「商務車廂升等優惠」或「標準車廂對號座優惠」車票。（王思慧翻攝）

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高鐵行動購票App「T Express」服務再升級，台灣高鐵公司宣布即日起，旅客透過台灣高鐵行動購票App「T Express」新增的「信用卡優惠」專區，即可購買「商務車廂升等優惠」或「標準車廂對號座卡友優惠」車票，彈指間完成訂位、付款、取票，免去排隊等候時間，大幅提升購票便利性。歡迎旅客多加利用「T Express」購買信用卡優惠車票，享受更優惠的票價、體驗更優質的服務。

此外，「T Express」同時新增「TGo」會員帳號預設功能，旅客只要事先於「個人資料設定」頁面，完成「高鐵會員資訊」輸入，並將「訂票預設」選項設定為「是」後儲存，訂票時系統即可直接帶入預設的「TGo」帳號，免去每次訂位需重新輸入「TGo」帳號的步驟。

高鐵公司提醒，本次新增功能皆須更新「T Express」App後方能使用，iOS、Android版本皆已開放更新。購買信用卡優惠專案的旅客，進入「T Express」的「信用卡優惠專區」後，先輸入信用卡號前8碼，經檢核適用資格後，即可開始進行訂位、付款與取票。

高鐵信用卡優惠專案於2011年推出，目前商務車廂升等優惠共16家合作銀行，標準車廂對號座卡友優惠則有18家合作銀行。初期僅於車站窗口售票，2012年4月起開放旅客直接於高鐵網路訂票系統的「信用卡合作優惠專區」訂位付款，本次特別於高鐵行動購票App「T Express」新增「信用卡優惠」專區，提供購買信用卡優惠的旅客訂位、付款、取票一次完成的購票服務。

(中時 )

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