恭喜「薩諾斯」當爸迎女 網歪樓：說好的人口控制呢

2018年05月30日 15:02 中時電子報 蔡曉婷

微博網友虧薩諾斯當爸。（圖／取自新浪娛樂微博）

柔伊莎達娜發文道賀。（圖／取自joshbrolin IG）

50歲美國男星喬許布洛林（Josh Brolin）今年大豐收，先是在《復仇者聯盟3》演出成功反派「薩諾斯」，接著在《死侍2》中飾演變種人「機堡」，昨(29日)他又在IG宣布喜訊，透露結婚兩年的前助理老婆kathryn boyd懷孕了，將迎接女寶寶，卻引來許多入戲網友留言：「說好的人口控制呢？」

喬許布洛林所扮演的「薩諾斯」在《復仇者3》中因看見人口膨脹問題，才決心收集無限寶石，以達到在彈指之間輕易減少宇宙一半人口的功效，戲裡他對養女「葛摩拉」父愛滿溢，戲外他和第一任妻子育有兩個小孩，接著和黛安蓮恩婚姻破局，2016年迎娶第3任前助理kathryn，直到近日終於傳出好消息。

喬許布洛林昨在IG曬出嫩妻孕肚照，kathryn宣布懷的是千金，消息傳到微博，大陸網友笑說：「打自己臉，說好的要控制人口」、「這個可千萬別扔下山了」、「一不小心彈指，老婆又得再生一個」，「葛摩拉」柔伊莎達娜也發文表示開心，有網友竟回說：「為何還愛著那頭紫色怪獸」，只能說電影太紅、入戲影迷太多，令人看了啼笑皆非。

(中時電子報)