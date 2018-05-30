超強懶人省電法大公開 讓你每期省下500元

2018年05月30日 15:08 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

每到夏季家中電費就暴增嗎？就有省錢達人張偉明不藏私公開自己的懶人省電法，要讓大家在這個夏季也能省荷包，以下這四個懶人省電妙招，能讓你每期電費省500元。

第一招 截斷待機電力

所謂的「待機電力」就是在電器插頭插著的情況下，會有一個紅燈、綠燈、或是發亮的數字面板，只要按一下啟動就能馬上使用，常見的就是電視機、DVD播放器、微波爐、電子鍋、音響、冷氣機、洗衣機、電腦螢幕、部分保全系統等，常用家電幾乎都在裡面。這些待機電器的「待機電力」大約佔使用時的5%-25%，意思是沒有用都還有電利在消耗，更可怕的是24小時每分每秒都在浪費。

教大家一個簡單的方法，只要將待機電力的電器插頭全部插在有開關的排插(延長線)上，最好把排插放在順手的位置，需要用時將排插開關打開，不用時順手關閉，就能輕鬆截斷所有待機電力。

第二招 無線電話換成有線電話

無線電話主機+分機至少2支以上，每個分機都是一個24小時都在吃電的怪獸，就像手機充電器一樣，拔掉插頭就不能用了，雖然「無線」很方便，但大家想想，現在講市內電話的機會有多少？有必要養一隻吃電怪獸嗎？建議趕快換成「有線電話」，一個200元有找，完全不需要用電，停電時還可以打電話求救。

第三招 電熱水瓶(或開飲機)換成快煮壺+保溫瓶

快煮壺(或是咖啡壺)就是最好的省電利器，因為能在短時間內把適量的水煮沸，需要喝熱水時煮五分鐘就好，不需要24小時一直耗電保溫，煮好的熱水喝不完的話，裝進隨身帶的保溫瓶即可，倒出來馬上就能喝，更方便。換成快煮壺能省可以省下189元。

第四招 將省電燈泡換成LED燈泡

現在幾乎家家戶戶都已經全面換裝省電燈泡了，這樣固然好，但還有更省電的選擇，就是全面換成LED燈泡。且台灣是LED生產王國，量產後已經很便宜了，而且壽命還比省電燈泡更長。

(中時電子報)