新模式立功！台中榮總戒菸人數年增400人、成功率飆5成

2018年05月30日 15:07 中時 倪浩倫

我國約有300萬名癮君子，不少人一直都在戒菸念頭，但若只靠意志力，成功率幾乎為0，傳統戒菸門診成功率則約3成。為提高戒菸率、增加戒菸人數，台中榮總引國外「渥太華戒菸模式」，透過跨科醫療團隊「主動建議」住院病人戒菸，給予衛教、藥物、追蹤等協助，一年收治人數從100人增至500人，成功率更來到5成。

根據統計，我國因吸菸併發的疾病，包括心臟病、腦中風、糖尿病的總死亡人數，幾乎追上10大死因第一位的癌症，也讓政府、醫界、民團等各領域專家，不斷呼籲癮君子戒菸。然而，若只靠意志力，戒菸成功率僅約3％，若是尋求醫院的戒菸門診，成功率則可大幅提升至近3成。

台中榮總自2017年起，引入加拿大渥太華大學心臟研究所的「渥太華戒菸模式」；台中榮總呼吸加護病房主任暨戒菸治療精進推動小組負責人傅彬貴解釋，不同於過往是被動的等病人來戒菸，該模式是由跨科醫師、個管師、營養師組成團隊，主動去詢問住院的病人有無菸癮、積極建議他們戒菸。

傅彬貴說，以該院為例，過往每年僅不到100人來院戒菸，成功率約3成，但去年引進新型模式後，每個月都收治超過40名病患，一年下來達500多人，「成功率高達5成」。他強調，每個吸菸者都知道吸菸傷身，但常受困於菸癮而戒不掉，所以團隊以「鼓勵」取代「訓誡」，制定個人化的戒菸服務，個管師也會在過程中，適時給予關心，陪伴患者度過戒斷期。

衛福部國健署菸害防制組組長羅素英說，為了幫助民眾戒菸，現在前往戒菸門診，醫師開立的戒菸藥物都有健保給付，一次療程為8周，療程後若經醫師評估「還未完全戒掉」，一年內可再申請一次同樣8周的健保療程，經費由菸捐支出，呼籲民眾多多善用資源。

(中時 )