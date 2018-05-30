沒搞頭了？群交趴色淫師曝：收山「轉教職」

2018年05月30日 15:15 中時電子報 張國欽 、 張達智

去年發生的6女7男「群交趴」照片、影片外流，憾動社會，而在網路上發表情色攝影作品的攝影師穆川申（網路化名），因找來多是大一生舉辦群交趴，引發爭議，事隔近半年，他今天突然宣告「到該與大家道別的時候了」，似乎在預告自己的「色淫師」、「攝影師」生涯，將畫下句點。

攝影師穆川申去年主辦的「群交趴」事件，引起社會譁然。(圖/ 翻攝自tumblr、臉書《穆川申，Mu》)

穆川申以IG帳號「松山西口前」，做為情色攝影作品發表平台，被網友質疑是以有色攝影為藉口，舉辦「群交趴」。

去年主辦「群交趴」的攝影師穆川申，今在臉書宣布將退出江湖，轉任教職。(圖／分翻攝自臉書)

事實上，穆川申除了情色攝影，也從事婚禮攝影，但他在《臉書》分享婚攝技巧後宣告「好像到該與大家道別的時候了！」、「2018年5月27日的晚宴，我拍完了人生中最後1場婚禮。」

穆川申透露將轉「教學職」，未來會開設婚禮攝影課程，以指導者的身分協助助理拍攝。他並有感地寫下：「有時候人生給了妳認為不好的東西，未來可能會變成幫助你的助力，所以不要覺得自己很不好，每個人都有絕對的價值。」

穆川申去年找來全是大一生拍群交趴，後照片與影片外流，自稱看過影片的網友繪聲繪影地說，群交趴共有512張照片、17G影片，驚動檢方主動偵辦，自己也被冠上「色影師」、「色淫師」污名。

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(中時電子報)