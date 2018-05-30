啤酒自動販賣機進駐夜市 市府挨轟法律形同虛設

2018年05月30日 15:08 中時 張立勳

無人商店竄起，但台北市議員秦慧珠接獲民眾投訴，饒河街夜市出現一台精釀鮮啤酒自動販賣機，任何人不需查證皆可購買，質疑市府放任業者危害青少年健康，法律形同虛設；北市財政局對此回應，已派員查緝2次，第1次有員工在場看管，第2次去已沒有營業，但會進一步追查酒品來源。

《菸酒管理法》明文規定，酒販業者不得販賣或轉讓酒予未滿18歲者，也不能以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者和消費者年齡方式銷售。

不過，秦慧珠卻接獲民眾投訴，饒河街一家牛排館騎樓擺放一台「飲品共享平台暨智能飲品機」，販售氮氣精釀鮮啤酒及氮氣薄荷洋甘菊，民眾對於在台北街頭、夜市路邊隨意就能用自動販賣機買酒，感到不可思議，痛批市府對保護青少年不力。

秦慧珠說，接獲投訴後，隨即請助理前往查看，果然在牛排店外的騎樓路邊看到一台貼著「精釀啤酒黑啤」、「精釀啤酒皮爾森」的機器，任何人不需查證，皆可透過悠遊卡、一卡通、手機線上支付、電子錢包買啤酒，用免洗杯暢飲。

她質疑，利用科技包裝讓來往夜市的遊客不限年齡自由買酒，除了付款方式、取貨方式不同外，與坊間自動販賣機無異，明顯就是假借「共享」與「科技」販賣啤酒，政府竟無視或視若無睹。

秦慧珠要求市府盡速裁處，研擬對策有效管理，這個觀光夜市只是一例，未來類似假共享、智能機台卻賣菸酒的情況恐怕在台北街頭遍地開花，如此一來，《菸酒管理法》對青少年的保護規定將形同虛設，放任不肖業者戕害青少年健康。

對此，財政局菸酒暨稅務管理科長張夢純回應，派員前往稽查，第 1次有員工在機台旁看管，29日再前往時已無營業，但仍會進一步向業者追查酒品來源並依法處理。

(中時 )