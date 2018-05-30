暗批柯P抄襲政策 丁守中再拋一校一公托承諾

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中時

國民黨台北市長參選人丁守中今中午接受媒體專訪，又將炮口對準現任市長柯文哲。他說，柯文哲抄襲了他許多政見，例如公共運輸票吃到飽等，以前在立法院時，時任立委的環保署長李應元也曾跟他說，「柯醫師應該感謝你」；後來他也在李應元陪同下撥電話給柯文哲，當時柯還回他「哪天要跟你請教一下」。

丁守中透露，以前他跟李應元都還在當立委時，有次2人在立法院碰到，李主動跟他說，「柯醫師應該謝謝你」，因為柯用了他很多政見；當時，李應元還邀請他到辦公室撥電話給柯文哲，當面叫柯說謝謝，結果柯也回說：「丁委員，你除了很多政見寫在你（送的）農民曆，哪天也跟你請教一下」，丁說，當時他告訴柯「歡迎啊，不要忘記帶記者來」，但後來就沒下文了。

丁守中說，包括內湖交通解決方案、公共運輸票吃到飽等政見，其實都是他提出的。不過他進一步說，1280元搭到飽還是太貴，應該要800元；他另拋出公幼政見稱，「一校一公托」將是他第一優先的政策。

除了暗批柯抄襲政策，丁守中也談到目前市長選情。他認為，民進黨提名的姚文智在30歲以下吸引不到選票，應該是民進黨執政讓人不滿，而柯文哲則在年輕族群中擁有高民調，這部分也是他可以努力開拓的空間。

至於競選總幹事人選，丁守中說，立委蔣萬安認為自己時間上無法配合，因為總幹事需要全職投入，不過雖然婉拒，但蔣也答應會全力幫忙，加上原本的競選團隊，目前就先勤跑基層、拜訪，以免燒錢燒太快。

(中時 )

不放棄與綠友好？民進黨籍市長室…

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