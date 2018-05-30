台中強化與國際交流與日本合作互動成果豐碩

2018年05月30日 15:27 中時 陳世宗

台中花博「飛行名片」彩繪班機降落名古屋，中彰投三首長共創國際發展契機

台日經銷商簽訂合作備忘錄，共同拓展台中文心蘭、百合日本市場。（陳世宗翻攝）

林佳龍出席第10屆「台日觀光高峰論壇」。（陳世宗翻攝）

日本山形縣知事吉村美榮子率團拜訪市長林佳龍，雙方簽署「觀光、文化及經濟友好交流合作備忘錄」。（陳世宗翻攝）

台中市長林佳龍為推動與國際城市互動，近3年來積極與日本交流合作，代表台中與日本多座城市締結友好城市增進台日之間友誼，亦成功招商三井Outlet投資海線地區，促成台中國際機場與日本名古屋中部國際機場締結為姊妹機場，全面推動台中市海空雙港發展，動成果豐碩。

市府指出，市長林佳龍近期與日本山形縣知事吉村美榮子簽署「觀光、文化及經濟友好交流合作備忘錄」，締結友好城市，山形縣響應花博與台中簽署「台中宣言」，深化雙方情誼；過去中市也與日本其他城市，包括大分、群馬、愛媛、青森、青森縣平川市及廣島縣尾道市等互簽友好交流備忘錄，促進台中市與各城市間的交流。

市府運用「中進中出」旅遊模式，強化台中市與日本觀光間的互動，105年3月台中、彰化及南投3縣市首長共同搭乘花博彩繪機，自台中國際機場起飛首航名古屋；由中彰苗投雲嘉嘉所組成的中台灣觀光推動委員會，也與日本中部昇龍道觀光推進協議會簽訂觀光友好交流備忘錄。

市府表示，此舉象徵日本中部廣域地區2400萬與中台灣700萬人口的觀光大結盟，帶動名古屋國際機場與台中國際機場國際出入境人流，創造雙邊觀光產值。同時成功協商增闢首爾、大阪、長崎、大分、名古屋、曼谷、東京7個國際航點。

為拓展台中優質農產品輸日商機，林市長於106年3月率領市內12家糕餅甜點等食品業者及農會、合作社、產銷班，共同組團前往日本東京，參加全球三大專業食品展之一的「東京國際食品展」，展出許多農產加工品與糕餅以及種在高山上最高品質的梨山茶。還有台灣產量最大、品質最好的文心蘭與百合花，呼應台中世界花博到來，也希望吸引更多日本觀光客到台灣旅遊。

市府強調，日本是台中文心蘭與百合的主要外銷國家，在市府積極促成下，林佳龍見證台日貿易商簽署合作備忘錄，擴大台中花卉的銷售通路與市場，盼拓展台中文心蘭、百合等花卉外銷市場，也為台中世界花博宣傳，讓台中豐厚的產業實力被世界看見。

(中時 )