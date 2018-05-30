醫師作家稱「現在女生嚮往當妓女」 網友憤：腦袋熱壞了？

2018年05月30日 15:37 中時電子報 簡怡欣

這陣子發生多起恐怖情人分屍案，眼科醫師、在地作家的陳克華今（30）日將情殺分屍矛頭指向，「是怎樣的一個女人，可以令一個男人激動失去理智到萌生殺機？」還說「現在的女生為什麼好像很嚮往當妓女了？」而這番言論立刻掀起大批網友砲轟，「看了智商會下降」、「腦袋熱壞了？」

他在臉書先是自問自答說，最近門診為什麼那麼多肖查某（瘋女人）？也許和最近為什麼那麼多女人被分屍有關，殺人固然不對，但，這背後可以進一步追問：是怎樣的一個女人可以令一個男人激動失去理智到萌生殺機？

陳克華表示，前一陣子在醫院餐廳吃飯邊和同事聊天，當時說了一句「現在的女生愈來愈沒有一個女生的樣子」，馬上引來旁邊吃飯的一個媽媽轉頭過來，雙眼怒睜，質問說：女生應該要有什麼女生的樣子？讓他自覺是個男性沙文。

他說，前陣子正當鄉民們對補教業「狼師」進行圍剿時，先前卻在網路看到一段視頻流傳，一群高中女生在補習班教室裡，當著同學老師面前，衣衫盡褪大腿開開翹高，大跳豔舞⋯⋯，試問這究竟是誰在「誘姦」誰？

他還指出，有時因教學經過大學校園，發現手握書本低頭看書的學生已經絕跡，反觀走廊教室卻到處可見排舞練舞的學生，並將女生的舞蹈動作比擬是牛肉場的等級，訥罕問「現在的女生為什麼好像很嚮往當妓女了？」

這番言論引發網友圍剿，有網友不滿留言，「這說法很糟糕」、「想不到現在居然還有這種言論」、「這不是仇女什麼是仇女?!」，還有網友嘲諷，「怎麼現在這麼多人搶著當智障」、「天氣太熱熱壞腦了嗎」、「其實有點懷疑他被盜帳號」。

(中時電子報)