金門來的水獺寶寶 取名「浯優」、「浯綠」

2018年05月30日 15:54 中時 李金生

歐亞水獺保育嘉年華在金門金寧中小學熱鬧登場。（李金生攝）

現場公布今年春節出生的2隻水獺寶寶最終票選名字：「浯優」、「浯綠」。（李金生攝）

歐亞水獺媽媽（前）指導水獺寶寶游泳和抓魚技巧。（台北市立動物園提供）

水獺拓印遊戲單元，大朋友和小朋友都好喜歡。（李金生攝）

美籍英語老師Ellen Miller開心參加彩繪遊戲，一起來關心金門水獺的棲地環境。（李金生攝）

金門副縣長吳成典主持有獎徵答活動，希望大家協力扎根生態保育工作。（李金生攝）

台北市立動物園園長金仕謙（中）與小朋友一起闖關，帶領大家共同關心生態環境。（李金生攝）

金門縣政府在今天「世界水獺日」，與台北市立動物園、農委會林務局於金寧中小學舉辦水獺保育嘉年華活動，現場公布今年春節出生的2隻水獺寶寶最終票選名字「浯優」、「浯綠」，希望這種列入極危等級的野生動物，在金門能無憂無慮的生存繁衍。

目前，金門是台灣和大陸沿海地區，唯一仍有「歐亞水獺」穩定族群發現的地方，但也面臨棲地破壞、汙染的威脅，時常發生的車禍「路殺」和野狗追殺，也讓保育人士扼腕不已，估計全島數量只有1、200隻左右。

根據台大教授李玲玲研究團隊的調查，金門水獺的棲地環境正迅速破壞中，以過去曾有穩定族群發現紀錄的古崗湖來說，近年已難得一見，野外環境干擾相當讓人憂心。

今天在金寧中小學登場的「世界水獺日」保育嘉年華活動，希望透過闖關、有獎徵答和彩繪遊戲設計，扎根校園生態保育知識外，也期待提升政府與民間對水獺保育的認識和重視，大家承諾共同保護水獺，協力建構一個適合水獺永續生存的棲地環境。

2014年在金門因為施工等因素，陸續被人發現的3隻歐亞小水獺，透過林務局野生動物救傷收容計畫，緊急移置臺北市立動物園安置，分別取名「大金」、「小金」與「金莎」，均在去年滿3歲成年。

台北市立動物園為期建立域外安全族群，以延續個體數及基因多樣性，特別展開「我愛紅娘」任務，順利讓「小金」和「金莎」配對成功，「金莎」也在今年春節順利產下2隻寶寶，目前正跟著媽媽努力學習抓魚技巧。

台北市立動物園園長金仕謙今天公布水獺寶寶命名票選結果，最終由「浯優」、「浯綠」以2410票中選。金門副縣長吳成典表示，這個名字是以金門舊稱「浯洲」作為發想，希望未來的水獺族群能在金門無憂無慮生活，永續生存繁衍。

縣府農林科長鐘立偉表示，目前相關的棲地改善、水域擴大與連結、長期影像監測均在陸續進行中，今年已有8處新生水獺影像發現，寫下歷年來最多的紀錄。縣府7月也將與臺北市立動物園等單位合辦水獺國際會議，希望學習各國的保育經驗，也透過水獺增加金門的國際視聽。

(中時 )