藍綠惡鬥人民無色覺醒 逾4000人支持國、民、共三黨PK愛台灣

中天新聞《大政治大爆卦》舉行電話投票，看大家是否支持讓國民黨、民進黨及共產黨三黨競賽，誰才是真正地愛台灣。（圖截自中天新聞）

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中時電子報

台灣內部當前正面臨藍綠惡鬥與對立，有人認為，應該乾脆讓國民黨、民進黨和共產黨三黨來比賽，究竟誰更愛台灣？誰更能夠給人民更好的發展機會與空間？中天新聞《大政治大爆卦》舉行電話投票，是否支持讓三黨競賽，誰才是真正地愛台灣？結果顯示，有超過4000人支持三黨PK愛台灣，遠遠超越反對的134人！

反對政治惡鬥，反對人民繼續被藍、綠牽著走。政治、經濟的氛圍都相當悶。其實，多數台灣人都是屬於無黨無派，並無特定色彩的。然而，長期以來，台灣一直都處在藍綠兩黨惡鬥的環境，久而久之，大家也養成非藍即綠的惡性循環。在這樣的時刻，《無色覺醒》於焉而生。「無色」代表沒有特定色彩的這群人，「覺醒」代表不被藍綠牽著走。

大陸國台辦今（30）日亦舉辦記者會，被問及當前台灣藍綠對立的情勢，國台辦發言人安峰山回應說，該讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，誰更加愛臺灣，這樣的話能夠讓老百姓有更多的選擇。

中天新聞《大政治大爆卦》便舉行了電話投票，讓台灣民眾自己決定，面對大陸呼應「無色覺醒」，國民黨、民進黨、共產黨三黨比賽愛台灣，大家究竟是支持還是反對。結果顯示，有高達4030的人選擇支持，遠遠超越選擇反對的134人，差距相當懸殊。這也反映了台灣人民的想法，比起政黨，大家更加重視的是能不能給予人民美好的生活，能不能更好地對待台灣。執政黨應該拿出具體的方案，務實愛台灣，而非一而再、再而三地陷入政治操作，空談而沒有實質政策。

(中時電子報)

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