本月第二起 首都航空飛越南班機舷窗裂紋折返

首都航空的A319「熊貓家園 都江堰」彩繪機，機號B-6180，示意圖非本次事件飛機。（圖/首都航空微博）

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中時電子報

綜合媒體報導，中國大陸首都航空一架空巴A319客機，昨天15時15分下午從杭州蕭山機場起飛前往越南芽莊金蘭國際機場，起飛後大約一個小時，機上廣播飛機因故障需要返航。飛機在17點25分左右安全降落。

據《新華社》報導，首都航空表示，飛機返航原因是舷窗出現裂紋，屬於一般性機械故障。

據報導，當時飛機上共有211人。返航後，首都航空調度另一架空巴A321型客機安排旅客重新起飛，並按照規定向每位旅客補償人民幣400元(約新臺幣1,870元)。

本月14日，大陸四川航空公司一班客機因為駕駛艙擋風玻璃破裂脫落而緊急著陸，機師並因此被大陸媒體視為「英勇救人」。

當天早上，四川航空客機在3萬英尺高空飛行時，駕駛艙擋風玻璃突然碎裂，全靠機師目測及手動操作，載有119名乘客的飛機最終安全著陸，化險為夷。

據報導，當天出事的是空中巴士A319型客機，於2011年7月服役，脫落的右側擋風玻璃是原裝，營運至事發前未有任何故障、維修及更換紀錄。

當時有媒體引述專家估計，事故原因，可能是玻璃防結冰系統出現故障，導致溫差不穩，令擋風玻璃破裂，但也不排除玻璃本身品質問題，或者是安全維修不夠細致，沒有發現玻璃破損。

據維基百科資訊，首都航空隸屬海航集團，總公司位於北京，前身為1998年成立的金鹿航空，擁有A319型20架，A320型33架，A321型11架，A330型8架已訂購，A350型2架尚未交機，目前機隊擁有72架飛機，為全空中巴士機隊。

(中時電子報)

文章來源：首都航空回應杭州飛芽莊航班因故障返航：舷窗出現裂紋

文章來源：陸航機舷窗現裂紋 全機旅客安全

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