台北5月高溫天數達13天　破122年紀錄！

2018年05月30日 16:15 中時 洪安怡

真的好熱！依據氣象局統計，今年5月台北達35度以上高達13天，極端高溫37度以上更有4天，雙雙打破創站122年來的高溫紀錄，接近半個月都在飆高溫，而截至昨（29）日為止，台北5月均溫達到28.1度，也已經打破2016年均溫27.1度。

氣象局指出，受到受到鋒面前的暖區影響，西南風帶來溫暖的空氣，各地溫度偏高，今（30）日白天各地高溫約33~35度，其中台北最熱，高溫達到37.1度，使得今年5月台北高溫35度以上天數達到13天，極端高溫37度以上達到4天，雙雙打破台北站自1986年以來創站紀錄；宜蘭34.9度、澎湖34.4度也紛紛創下歷年5月最高溫。

氣象局預報員程川芳指出，台北今年5月至29日，均溫為28.1度，已經打破2016年5月27.1度的最高溫紀錄，且明天全台仍在暖氣團內，會比今天更熱，北台灣高溫仍上看37度。不排除台北今年5月均溫還會更高溫。

這波高溫將持續至明天，程川芳說，後天起連續3天，受到鋒面影響，北台灣溫度會稍微下降，高溫不到30度，且可能會有些降雨。此外，針對部分氣象紛絲專頁指出6月台灣恐遭雙颱夾擊，氣象局回應，目前尚未形成熱帶性低氣壓，這部分恐怕要過幾天才會比較明確。

(中時 )