全球最長商業營運航班 新航10月開啟新加坡-紐約航線

新航A350-900URL。（新航提供）

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新加坡航空(新航)將使用全新空中巴士A350-900ULR (ultra-long-range；超長程) 機型，於今年十月開啟全球最長的商業營運航班，提供新加坡往返紐約的直飛服務。

上述航班預計於2018年10月11日開始提供服務，從新加坡飛往紐華克的自由國際機場。這條航線初始將提供每週三班的航班服務，於每週一、週四與週六從新加坡出發。今年10月18日起在另一架A350-900ULR加入機隊後，航班服務將擴大為每日一班。

新航是A350-900ULR的全球第一家客戶，目前已經與空中巴士簽訂七架此機型的確認訂單。新飛機的客艙將配置兩客艙，包括67個商務艙座位與94個優選經濟艙座位。機票將自2018年5月31日起逐漸於各種訂票管道開放訂購。

此航班將涵蓋約9,000海里(16,700公里)的距離，最長飛行時間為18小時45分鐘。新航在2013年之前持續提供新加坡與紐華克之間的直飛航班服務，直到當年因為所使用的空中巴士A340-500客機歸還空中巴士，而暫停此航線。

新航總裁吳俊鵬表示：「新航向來以不斷尋求突破以提供旅客最佳旅遊便利性而引以為傲，因此我們很欣慰能利用最新科技的超長航程空中巴士A350-900ULR開啟新的直飛航班，再度引領業界。這些直飛航班將提供旅客在這兩個城市間最快速的空中交通，並全程享受絕佳的舒適性以及著名的新航服務，還能進一步強化往返新加坡此一交通樞紐與在新加玻轉機的航班連接。」

A350-900ULR具有更高的天花板、更大的舷窗、特別寬敞的機體與具有舒緩時差的客艙照明設計等特色，提供旅客更加舒適的空中飛行體驗。以碳纖維複合材質打造的機體結構，提供更優化的客艙高度與濕度，藉以改善空氣品質。

新航的機隊目前擁有21架A350-900，另外還有包括ULR超長航程機型的46架訂單。第一架A350-900ULR預計於九月進行交機，而所有七架ULR機型也預計在今年底之前完成交機。

新航目前透過中停法蘭克福，提供新加坡往返紐約約翰甘乃迪機場的每日航班服務。新航其它的美國航點，包括休士頓(新加坡出發經由曼徹斯特，提供每週五班的航班服務)、洛杉磯(新加坡出發經由首爾與東京，分別提供每日一班的航班服務)以及舊金山(每日一班新加坡往返舊金山的直飛航班，以及新加坡出發經由香港的每日一班往返航班)。

新航未來也預計使用A350-900ULR開啟新加坡往返洛杉磯的直飛航班服務，相關細節將於近期公布。

(工商 )

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