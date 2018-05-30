中風後仍持續吸菸 復發率較常人高3倍

2018年05月30日 16:42 中時 倪浩倫

吸菸不只傷肺還傷心！不少癮君子認為，菸只要少吸一點，健康危害就沒那麼大，但醫師警告，就算每天只一支菸，得心臟病機率也會比他人高出50％、中風機率高出20％；此外，若中風後仍「執迷不悟」持續吸菸，復發機率更是其他患者的3倍，呼籲癮君子從此課開始戒菸。

我國約有300萬名癮君子，衛福部國健署副署長游麗惠說，吸菸會增加罹患心臟病、腦中風、糖尿病的風險，而這些疾病的總死亡人口，幾乎已經逼近癌症。然而，很多人因為吸菸而身體出問題，但事後仍鐵齒的繼續吸，中華民國心臟學會理事長林俊立說，觀察發現，約有35％的心肌梗塞病人有菸癮，「35歲以下患者更逼近7成」甚至有人是抽到一半發作。

然而，更令人搖頭的是，很多患者好不容易從鬼門關前撿回一命，卻依然執迷不悟，林俊立說，心肌梗塞「第二次」發作者，一問之下，竟仍高達6成還在繼續吸菸；他說，根據研究，心肌梗塞患者在初次發病後，若未立刻戒菸，再發率幾乎是戒菸者的3倍，若能即時戒菸，再發率則會降到和常人無異。

不少癮君子會認為「只要少抽一點就沒事了」。中華民國血脂及動脈硬化學會理事長葉宏一警告，每天只要「一根菸」，就會增加5成冠狀動脈心臟病罹患風險、2成的腦中風機率；他觀察院內從接受介入性治療的心血管患者，包括氣球擴張術、血管支架等，有吸菸的比例高達6成，顯示吸菸不僅會傷肺，對心臟的危害同樣相當大。

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(中時 )