華航愛地球ISO認證雙捷報

華航長期關注氣候變遷與減碳議題。圖：華航提供

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中華航空再傳捷報，今 (2018) 年再度通過ISO 14001 (國際環境管理系統標準)、ISO 50001 (能源管理系統標準)及 ISO 14064-1 (溫室氣體管理系統標準)等三大國際認證。華航為全球第二家同時通過ISO 14001、ISO 50001雙系統認證的航空公司，顯現善盡企業社會責任，持續對環境風險管理秉持最高標準。

近年全球氣候變遷問題日益嚴峻，華航建置完善的企業環境風險管理機制。自2009年起，先後導入ISO 14064-1 溫室氣體管理系統、ISO 14001 環境管理系統及 ISO 50001 能源管理系統，首創台灣運輸業及服務業之先河。為配合國際管理標準演進與風險控管趨勢，華航於2018年啟動 ISO 14001：2015 標準改版作業，將「組織前後環節」、「利害關係人之需求與期望」與「生命週期」等觀點結合，優化本企業環境暨能源管理組織與流程，進一步將航空客運服務納入環境管理系統運作及驗證範圍，為台灣運輸服務業風險控管最完整之企業。

華航不僅是國內首家自主審查營運產生溫室氣體排放量的服務業，亦為首家回應國際碳揭露 CDP 組織問卷的運輸業。華航自 2015 年起推動關鍵供應商溫室氣體盤查及輔導建置碳管理能力，定期為關係企業 (包含華信、虎航、桃勤、臺勤、華膳、華航諾富特飯店、華儲、華潔、華夏等)進行溫室氣體盤查教育訓練與排放量調查，納入外部驗證範疇。華航依據集團碳管理的深厚基礎，將觸角延伸至其他環保、能源面向，培育集團環保種子，持續深化環保永續價值。

華航長期關注氣候變遷與減碳議題，積極推動各項環保節能作業，曾獲EPIF「國際綠色典範獎」、經濟部「台灣綠色典範獎」、國內環保最高榮譽「中華民國企業環保獎(金級獎)」、連續四年獲頒 TCSA 台灣企業永續獎等大獎，2017年更成為全球首家航空集團取得國際碳足跡標準證書及碳標籤，也是台灣首位和唯一蟬聯「道瓊永續新興市場指數( Emerging Markets )」成分股的航空公司。華航持續推展企業集團低碳作業環境與落實節能減碳作業，為環境永續發展努力不懈。

(工商 )

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