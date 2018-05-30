MIT夾腳拖變馬拉松界新寵 韓系水陸兩用鞋熱賣

熱愛戶外運動的業者自韓國引進水陸兩用概念鞋，色彩相當鮮豔。（王文吉攝）

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水陸兩用概念鞋 因具有速乾、體積小、止滑及重量輕等特色，受到不少年輕人喜愛，一周熱賣300雙。
韓系水陸兩用概念鞋有大人及孩童版型，適合水上運動及日常生活穿著。（王文吉攝）
晟耀鞋業研發機能型夾腳拖，被跑友相中，陰錯陽差變成馬拉松界新寵。（王文吉攝）
「氣墊拖」已研發至第三代，有8種顏色，選擇多元。（王文吉攝）
「氣墊拖」使用EVA（醋酸乙烯脂），材質柔軟，鞋根較夾腳拖厚，並改良鞋帶弧度。（王文吉攝）
第二代「氣墊拖」增加排水孔。（王文吉攝）
第二代「氣墊拖」將腳背加高加寬。（王文吉攝）
「氣墊拖」已研發至第三代，有8種顏色，選擇多元。（王文吉攝）

炎炎夏日腳丫亟需解放透氣，從事國際貿易的陳昱宏，因熱愛露營及戶外運動，自韓國引進水陸兩用概念鞋，穿上就像穿襪子般舒服，且速乾、重量輕，下水也不怕濕，一周熱賣300雙；位於豐原鐮村里的晟耀鞋業開發氣墊夾腳拖，使用EVA「醋酸乙烯脂」材質，一體成形，特別加厚後掌減壓墊，且鞋子輕巧，符合人體工學，意外成為馬拉松跑界新寵。

龍禾亞洲公司經理陳昱宏說，他每次帶孩子從事戶外活動，一下奔跑、一下玩水，如果穿著傳統鞋襪，回家一定臭氣沖天；日前他到韓國出差，看到Rlok skinshoes水陸兩用概念鞋，就被鮮豔的色彩及造型吸引，試穿起來服貼舒適，不會造成雙腳壓迫、磨擦，且整雙鞋不使用接著劑或尼龍膠帶，就像穿襪子一樣舒服。

陳昱宏決定將該鞋引進台灣，除基本款外，還有增厚的3.0版，5月起在網路販售。因具有速乾、體積小、止滑及重量輕等特色，捲起來放在口袋或包包，十分方便，適合水上運動、散步、室內運動、健身、休閒運動及日常生活穿著，受到不少年輕人喜愛，一周熱賣300雙。

晟耀鞋業總經理吳烱彬從事鞋業20多年，他在逛街時，看到許多運動品牌的夾腳拖鞋要價1千多元，銷量奇佳，激發他投入研發。吳烱彬使用EVA（醋酸乙烯脂）材質，將鞋根加厚，並改良鞋帶弧度，於2008年推出一體成型的「氣墊拖」，提供給經銷商銷售。

吳烱彬表示，起初秉持「不想輸人」的想法，研發輕量的休閒夾腳拖，陰錯陽差下，被馬拉松跑友相中，穿著夾腳拖試跑，因為沒有鞋面束縛，不會造成黑指甲，興起一股風潮，甚至在臉書成立「夾腳幫」，相互交流穿夾腳拖征服全馬、超馬的心得，連政務委員張景森也是愛用者，這是他研發時始料未及的。

吳烱彬指出，「氣墊拖」已研發至第三代，第一代是以自己的想法研發，第二、三代則參酌馬拉松跑友的想法改良，增加排水孔，腳背加高加寬，目前有8種顏色，選擇多元。不過有醫師表示，夾腳拖穩固性不好，會對足部造成負擔，穿著運動型夾腳拖從事短程快走還可以，快跑或是長程競速則不建議。

(中時 )

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