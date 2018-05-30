統測成績揭曉 僑泰賴沛雋設計群應屆榜首

2018年05月30日 16:49 中時 林欣儀

僑泰中學廣告設計科的賴沛雋（中）在四技二專統測中奪下全國設計群應屆生榜首，開心與師長合影。（林欣儀攝）

四技二專統測成績公布，就讀僑泰中學廣告設計科的賴沛雋3年來力爭向上，曾拿著課本、試卷追著老師請教，終於以74級分奪下全國設計群應屆生榜首。除在課業有表現，該校汽車科林宸佑及幼保科學生參加海峽兩岸技能邀請賽、專題創意競賽也分別奪冠。

身材瘦高的賴沛雋說，國中會考只考22級分，無法錄取普通高中，因喜愛繪畫，決定選擇僑泰廣告設計科就讀，也因會考成績受到打擊，上高中後努力念書，每天留校到晚間9點，不懂部分的就問老師，連假日都用LINE向老師請教。

不斷的努力獲得回饋，賴沛雋統測考取74級分，第一志願鎖定台灣科大工商業設計系工業設計組，他笑說，上大學後將修習教育學程、未來希望當老師。校方指出，賴沛雋是學校5年內第二位錄取設計群全國榜首的學生，展現優秀教學成果。

僑泰汽修科林宸佑日前赴大陸昆山參加海峽兩岸技能邀請賽，與來自兩岸的21位強勁對手競爭，成為台灣唯一奪金的高職選手。家中經營汽車修配廠的他說，選手要在1小時內查出故障原因並排除，難度頗高。而在賽後，已有知名國際車廠邀他加入。

幼保科陳喬柔、廖子媛、謝雨築及林秀珠、周軒漫研究在地文化，將大里知名的樹王公宗教文化融入幼教課程，製作可收納、移動的「行動樹王公書櫃」，奪下全國高中職專業群科專題及創意競賽家政群專題組冠軍。

(中時 )