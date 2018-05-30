曾與板橋分屍殺人魔約炮 「偽娘」驚嚇：想到頭皮發麻

原PO自稱與板橋分屍案兇嫌朱峻穎「約過」。(圖／翻攝自網路)

友善列印
中時電子報

一名人在國外的網友今天在《爆廢公社》po文驚爆，他曾和殺害分屍台大碩士女友的朱峻穎「約過！」，還說「今天在臉書才follow到的分屍男⋯沒想到在台灣時有跟他約過...還有一位共同好友...見面時對方很有禮貌，也沒什麼異常舉動，無法想像我曾經與一位潛在殺人兇手交手過，想到頭皮發麻耶！」

這名網友發文時，附上與朱峻穎的臉書朋友連結為證，但有人發文質疑何謂「約過」、「交手過」？原po回覆：「統一回覆酸酸們，約炮沒錯，還有我是人妖，不是女生，所以你們這些自以爲嘲笑女生取得優越感的人要失望了。」、「然後，我跟他約是我X他，不是他X我；然後覺得我搭順風車的也好，不相信的也無所謂…不需要你來認同我唷」

面對鄉民的質疑，原PO坦承「約過」就是約炮。（圖／翻攝自網路）

有人存疑並繼續酸這名「偽娘」，但他有人佩服原po的勇氣。原po又回「其實我也是剛剛看到一堆人在討論台灣兩件情殺案，好奇點進去看，沒想到這個事件的男生是有見過的，想說順便可以提醒大家網路交友，不過看來酸酸們在意的只有『大不大、技術』」、「幸好我不是女生，他大概只想被X嚐鮮吧，所以我們沒繼續下去」。有網友發現，原PO還曾上過綜藝節目，主題即是「偽娘」。

(中時電子報)

母湯啦 酒駕連撞路旁2車 還載著5… 組頭被判無罪定讞 總長提非常上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。