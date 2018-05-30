曾與板橋分屍殺人魔約炮 「偽娘」驚嚇：想到頭皮發麻

2018年05月30日 16:36 中時電子報 張國欽

一名人在國外的網友今天在《爆廢公社》po文驚爆，他曾和殺害分屍台大碩士女友的朱峻穎「約過！」，還說「今天在臉書才follow到的分屍男⋯沒想到在台灣時有跟他約過...還有一位共同好友...見面時對方很有禮貌，也沒什麼異常舉動，無法想像我曾經與一位潛在殺人兇手交手過，想到頭皮發麻耶！」

這名網友發文時，附上與朱峻穎的臉書朋友連結為證，但有人發文質疑何謂「約過」、「交手過」？原po回覆：「統一回覆酸酸們，約炮沒錯，還有我是人妖，不是女生，所以你們這些自以爲嘲笑女生取得優越感的人要失望了。」、「然後，我跟他約是我X他，不是他X我；然後覺得我搭順風車的也好，不相信的也無所謂…不需要你來認同我唷」

面對鄉民的質疑，原PO坦承「約過」就是約炮。（圖／翻攝自網路）

有人存疑並繼續酸這名「偽娘」，但他有人佩服原po的勇氣。原po又回「其實我也是剛剛看到一堆人在討論台灣兩件情殺案，好奇點進去看，沒想到這個事件的男生是有見過的，想說順便可以提醒大家網路交友，不過看來酸酸們在意的只有『大不大、技術』」、「幸好我不是女生，他大概只想被X嚐鮮吧，所以我們沒繼續下去」。有網友發現，原PO還曾上過綜藝節目，主題即是「偽娘」。

(中時電子報)