組頭被判無罪定讞 總長提非常上訴最高法院認同

組頭被判無罪定讞 總長提非常上訴最高法院認同。(高等法院台中分院 本報資料照)

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中時

台中陳、洪姓男子遭檢方指控經營六合彩賭博，但法院認定檢方查扣的中華電信HIBOX簽賭資料，未合法取得不得作為證據判決無罪定讞，檢察總長提非常上訴，最高法院認定一二審判決不當，但由於非常上訴不利益不及於被告，無罪判決未被撤銷。

最高法院認為對於類似HIBOX過去已結束的通訊，不適用通保法規定，但偵查機關仍應向法院聲請核發搜索票，為了維護人民一般隱私權及實現公平法 院的憲法精神，檢方扣押也應向法院聲請扣押裁定。

檢方起訴指出，陳、洪在2015年8月經營六合彩簽賭，供賭客下注賭博，檢方查出他們不是利用固定處所接收賭客下單的傳真，而是改利用HIBOX以電子郵件信箱接受傳真，因無法聲請通信監察書，於是改聲請「調取票」向中華電信調閱賭客簽賭資料及內容。

彰化地檢署以向中華電信調取資料佐證，將陳、洪以賭博罪起訴，但彰化地院認為，這些資料是檢方違反通保法調取的資料不得作證據，再加上陳、洪否認犯行，也沒其他證據證明犯罪，將2人判決，檢提上訴，遭台中高分院駁回、無罪定讞。

由於賭博罪等輕罪不合乎向法院聲請通信監察的刑度要求，實務上檢方都以「調取票」向電信業者調取例如已讀取的電子郵件、LINE、傳真資料及內容，如果法院都認定沒有證據力，將嚴重影響檢警日後偵查作為，檢察總長因此提非常上訴，希望最高法院作成統一解釋。

(中時 )

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