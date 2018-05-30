川普要鄰居付「長城」工程鉅款 墨總統嗆：作夢！

2018年05月30日 16:38 中時電子報 李靖棠

據國會山報（The Hills）報導，美國總統川普（Donald Trump）與墨西哥總統潘尼亞（Enrique Peña Nieto）又一次槓上，這次不是因為北美貿易協定（NAFTA），而是為了那道「美墨長城」的工程費用。

人在田納西州助選的川普，在演說會場上信誓旦旦地表示，他會讓墨西哥「最終」願意支付這筆鉅款；但聽聞此一說法的潘尼亞暴怒，隨即在推特上回擊表示，「不！我們（墨西哥）絕不會支付這筆錢！現在不會、以後也不會！」

President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.



Sincerely, Mexico (all of us). — Enrique Peña Nieto (@EPN) 2018年5月30日

從大選階段、到當選總統之初，川普批評和攻擊墨西哥的言論從未停止過。無論是非法移民、北美自由貿易協定（NAFTA）、貿易公平性或是「經費」負擔等議題，幾乎都能找到攻擊墨西哥的地方，也讓過往與美國西南各州維持互通有無的墨西哥，也開始傷腦筋未來的發展。

美墨邊界將築起一道高牆，川普總統更打算派軍隊駐守。（圖/美聯社）

當國會在審議新聯邦預算案時，川普原先要求高達250億美元（約7,283億台幣）的「長城」預算，但在兩黨角力妥協下，國會最終僅批准了16億美元（約466.1億台幣）的預算，一度讓川普非常不高興。

不久前親自巡視「美墨長城」的美國總統川普（圖中紅領帶者）。（圖/美聯社）

擁有大面積沙漠地帶的美墨邊界，由於地形氣候因素，經常成為偷渡走私的「樂園」，也經常讓美國南部各州傷透腦筋，卻因為大量依賴非法移民補充勞力工作，始終無法大規模掃蕩源源不絕的中南美洲移民。但對此議題極為堅持且強硬的川普，上任後不僅要求建築「長城」阻擋，更打算調派各州的國民兵（National Guard）前往駐守，配合各地的州警和移民局執法，有意要大大打擊非法移民，卻因此讓美墨兩國的關係愈來愈矛盾。

(中時電子報)