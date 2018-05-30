水碓聚落　護樹成林現鳥蹤

中市南屯區水碓聚落護樹成林，自然生態豐富，出現白頭翁定居。（黃國峰攝）

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中市南屯區水碓聚落護樹成林，自然生態豐富，台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲發現住處旁的茄苳樹白頭翁築巢，還下了4顆蛋。（黃國峰攝）
中市南屯區水碓聚落，至今保存約20棵老樹，小朋友喜歡爬上爬下，成為最佳自然體適能場所。（黃國峰攝）
中市南屯區水碓聚落護樹成林，自然生態豐富，環境衛生堅持不噴藥，雖然有三斑家蚊，但卻沒小黑蚊。（黃國峰攝）
中市南屯區水碓聚落護樹成林，自然生態豐富，出現白頭翁定居。（黃國峰攝）

中市南屯區水碓聚落茄苳樹發現白頭翁築巢，最高興的是還下了4顆蛋，台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲，日前分享了這訊息，表示水碓聚落復育了很多原生種樹木，穩固了，鳥類自然而然過來築巢，而且我們這邊要求不噴藥，昆蟲自然多，鳥類喜歡來覓食，這是一種自然防治的概念。

江慶洲指出，這顆茄苳樹是二年前從附近果園發現的，發現時已被斷根，棄置在一旁，當時高約2米，就把它移植到住家旁，施予自然有機堆肥，細心照料下，現已長到7、8米以上，尤其住家西曬嚴重，夏天熱烘烘的，樹蔭提供了適當的遮蓋，室內比室外低了2、3度，加上水碓聚落多樹、土埆厝、附近都是稻田，自然升起的對流效應，住起來很清爽。

常為保護樹木而奔走的江慶洲說，水碓聚落至今保存約20棵老樹，有些是從他處移植過來的，多數是果樹，例如有三棵黑葉荔枝是2009年從永定里四美堂的後院移植過來的，當時四美堂因為面臨重劃的命運，面臨剷除，當時發起一人一百元的心意，有幸救下三棵，移到水碓來，可惜後來死了一棵，剩下的二棵，今年百年荔枝結實累累。

在環境方面也堅持不噴藥，就讓自然治療自然，江慶洲說，最近流行的荔枝椿象除了是部分移工的好料，更是鳥兒的佳餚，所以請人們不要亂噴藥，就請鳥兒來協助，市府人員來此環境消毒噴藥也婉謝，噴藥除了造成環境污染，江慶洲指出，反而因禍得福，雖有家蚊，但卻沒了小黑蚊。

(中時 )

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