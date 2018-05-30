乘搭國泰航空賺更多里數「亞洲萬里通」更新獎勵計劃

2018年05月30日 16:46 工商 張佩芬

國泰航空集團顧客在「亞洲萬里通」獎勵計劃更新後，於乘搭大部分國泰及國泰港龍航班時將賺取更多里數，並有更多可兌換獎勵機票的機會。國泰航空顧客及商務總裁盧家培表示，有關更新彰顯我們對擁戴國泰及國泰港龍的顧客之重視。

「我們一直細心聆聽乘客意見，並且非常感激及重視顧客一直以來對國泰及國泰港龍的鼎力支持。作為 『亞洲萬里通』的航空夥伴，我們要確保計劃的新猷能令顧客更容易兌換飛行獎勵，並於乘搭國泰及國泰港龍時，享受愜意及賞心的旅遊體驗。」

為回應會員意見，以下計劃更新將於2018年6月22日起生效：

顧客將可從大部分80%的國泰航空及國泰港龍航空機票賺取更多里數，當中包括上海、大阪及倫敦等熱門目的地。顧客所賺取的「亞洲萬里通」里數將按客艙級別、「子艙位」和飛行距離區域計算。

若會員持有於2018年6月22日或之前簽發、並於此日期或之後出發，如因計劃更新後所賺取的「亞洲萬里通」里數有任何差異，將可賺取較高里數。

例如，從香港到悉尼乘搭經濟客艙（S, N, Q子艙等）的顧客在計劃更新後，將可賺取多逾兩倍「亞洲萬里通」里數，而乘搭頭等客艙（F, A子艙等）飛往倫敦的顧客將可賺取增加近三成的里數。

國泰航空及國泰港龍航空會增加可供兌換的獎勵機位達兩成或以上，亦提供選項讓顧客可因應個人旅遊需要及喜好，更靈活地兌換飛行獎勵。

顧客將可以相同、甚至更少里數兌換所有經濟客艙的獎勵機票。例如，顧客於計劃更新後，可以比原定計劃少三分一的里數兌換來回新加坡的獎勵機票。

部分較高客艙級別的獎勵機票，尤以長途航線為例，則需較多里數兌換；然而，顧客亦可從長途航線中賺取更多飛行里數。例如，乘客乘搭頭等客艙來回倫敦（F,A）可賺取的里數增加接近三成（來回航程賺取額外5,330里數），因此可省減差不多三次旅程，便可賺取可兌換同一客艙級別及同一航線的來回獎勵機位所需里數。

所有飛行獎勵將均以單程航線計算，令旅程更添靈活，顧客將可於每程兌換不同客艙級別的獎勵機票。

「亞洲萬里通」亦優化網上飛行獎勵兌換系統，提升顧客兌換獎勵機票的體驗。

是次「亞洲萬里通」的飛行範疇計劃更新是國泰繼最近馬可孛羅會的計劃更新後的優化項目。早前計劃更新後，馬可孛羅會會員在乘搭國泰航空和國泰港龍航空指定客艙級別的所有飛行距離區域中賺取到更多會籍積分，而且維持綠卡會籍級別的門檻亦已降低。

如欲進一步了解計劃更新詳情，請瀏覽www.cathaypacific.com

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