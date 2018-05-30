花文之戰又開打 情殺分屍案都出口 蔡英文動怒：尊重一下主席可以嗎

2018年05月30日 16:47 中時 曾薏蘋

民進黨中執會今討論嘉義縣第六選區議員選舉擬徵召四席的討論案時，熄火數月的「花文大戰」再度點燃，總統一開場才要大家團結，沒想到會議中，嘉義縣長張花冠更當場用最近發生多起的分屍案在身兼黨主席蔡英文總統面前，告選對會召集人陳明文御狀，陳明文火大要她不要亂講，吵到總統想當和事佬都當不成，也忍不住動怒 ，「尊重一下主席可以嗎？聽一下主席可以嗎？ 」

據了解，今天會議一開場，總統語重心長表示，「希望大家更團結，為何要團結，大家回去把枕頭墊高，好好思考想一想，大家都從政這麼久了，都知道我在說什麼」，大概跟最近台灣在國際受到中國的強力打壓有感而發，沒想到才喊完「團結」，花文之戰又開始了。

據轉述，張花冠與陳明文之戰停火數月後，為了選區題明爭議今天再開打，張花冠當蔡英文面前說，「為了團結，我們都在你見證底下握手言和，但不要人前握握手，背後捅一刀，現在分屍案那麼多，我很怕哪天我被分屍。」陳明火聽了火也上來大罵，「你不要亂講！」

據轉述，張花冠更酸，「以前大家喜歡說明文規定，現在嘉義的人也都在說『明文規定』」；陳明文也反擊，「張縣長你都出國去玩，妳什麼都不知就來吵，今天是要確認徵召席次，之前有人要參選，覺得有些人資格有問題，所以才要收保證金，杜絕一些不適當的人，妳什麼都不懂，妳在亂講。」

兩人吵到現場與會者都傻眼，蔡英文總統想當和事佬，不斷說，「安靜、安靜」但還是制止不了兩人戰火，最後也動怒，「「尊重一下主席可以嗎？聽一下主席可以嗎？ 」，兩人吵到最後，謝系立委管碧玲也出來說「不要吵了，大家要團結。」

據轉述，張花冠今天出席中執會提案，嘉縣黨部初選充滿不公與黑箱作業，梅山鄉長提名作業重新公平進行，大林、溪口和梅山及竹崎、中埔和番路議員選區應立即補提名。討論此案時，張花冠隨即開火指，此案沒有經過相關程序就決定徵召誰可以選，分明是有人「隻手遮天」。

據轉述，兩人吵到總統動怒了之後才「收嘴」；陳明文先離席，蔡英文依黨部建議，裁示通過該選區徵召四席，張花冠則表示，她也是為了地方好，然後跑去跟坐在蔡旁邊的黨秘書長洪耀福咬耳朵後，也離開會場。

原本以為，隨著兩人陸續離席，戰爭也落幕，沒想到剛剛在在外面，錯過這場大戰的黨團總召柯建銘正好回來，納悶問總統，「剛發生什麼事？為何陳明文、張花冠在外面吵架？」，總統當場傻眼，「怎麼出去還再吵。」

(中時 )